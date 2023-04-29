ПУМБ підключився до системи міжнародних переказів ПриватБанку

Перший український міжнародний банк став учасником платіжної системи PrivatMoney, що дозволяє проводити міжнародні та внутрішньоукраїнські перекази коштів. Про це йдеться у повідомленнях державного ПриватБанку та самого ПУМБ.

Для миттєвого отримання закордонного грошового переказу через мобільний додаток "ПУМБ Online" треба в розділі "Платежі" в меню "Міжнародні перекази" вибрати систему PrivatMoney, ввести контрольний номер переказу та отримати гроші на картку.

Як зазначають у ПриватБанку, за даними статистики Національного банку України, у 2022 році понад 20% закордонних грошових переказів українці отримали саме через його МПС PrivatMoney.

В свою чергу, в ПУМБ вказують, що наразі, таким чином, його клієнтам доступні перекази коштів вже від чотирьої найбільших систем, які працюють на території України: Western Union, MoneyGram, Ria та PrivatMoney.

Зазначимо, що ПУМБ є найбільшим банком з приватним українським капіталом. Ним одноосібно володіє Ринат Ахметов через ТОВ "Систем Кепітал Менеджмент". За даними НБУ, на 1 березня банк мав 111 мільярдів гривень активів та 98,3 мільярда гривень зобов'язань.

Нагадаємо також, що сам ПриватБанк нещодавно запустив для своїх клієнтів можливість отримувати на картки чи рахунки міжнародні перекази через європейський фінансовий сервіс Paysera. Крім того зазначимо, що наразі українці, зокрема не тільки ПриватБанку, а й Ощадбанку, можуть отримувати перекази з Польщі через систему Western Union безкоштовно.