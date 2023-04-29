ПУМБ подключился к системе международных переводов ПриватБанка

Первый украинский международный банк стал участником платежной системы PrivatMoney, позволяющей проводить международные и внутриукраинские переводы средств. Об этом говорится в сообщениях государственного ПриватБанка и самого ПУМБ.

Для мгновенного получения зарубежного денежного перевода через мобильное приложение "ПУМБ Online" нужно в разделе "Платежи" в меню "Международные переводы" выбрать систему PrivatMoney, ввести контрольный номер перевода и получить деньги на карту.

Как отмечают в ПриватБанке, по данным статистики Национального банка Украины, в 2022 году более 20% зарубежных денежных переводов украинцы получили именно через его МПС PrivatMoney.

В свою очередь, в ПУМБ указывают, что сейчас, таким образом, его клиентам доступны переводы средств уже от четырех крупнейших систем, работающих на территории Украины: Western Union, MoneyGram, Ria и PrivatMoney.

Отметим, что ПУМБ - крупнейший банк с частным украинским капиталом. Им единолично владеет Ринат Ахметов через ООО "Систем Кэпитал Менеджмент". По данным НБУ, на 1 марта банк имел 111 миллиардов гривен активов и 98,3 миллиарда гривен обязательств.

Напомним, что сам ПриватБанк недавно запустил для своих клиентов возможность получать на карточки или счета международные переводы через европейский финансовый сервис Paysera. Кроме того, отметим, что сейчас украинцы, в том числе клиенты не только ПриватБанка, но и Ощадбанка, могут получать переводы из Польши через систему Western Union бесплатно.