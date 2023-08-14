ПриватБанк завершил первое полугодие с рекордными доходами

В первом полугодии 2023 года государственный ПриватБанк получил прибыль в размере 29,7 млрд грн, побив свой предыдущий рекорд.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Финансовые результаты ПриватБанка за шесть месяцев 2023 года

Финучреждение делало акцент на обеспечении собственной финансовой устойчивости и содействии макрофинансовой стабильности в стране в целом. В результате остатки на срочных депозитных счетах физлиц в гривне выросли на 18% (на 6,9 млрд грн). В целом остатки на счетах клиентов увеличились на 3,5% (на 16,1 млрд грн).

Кроме того, кредитный портфель физических лиц вырос на 14% или на 6 млрд грн – до 49,2 млрд грн. С начала года банк увеличил долю рынка кредитов физическим лицам до 36%. В целом депозитный портфель физлиц достиг 354 млрд грн, благодаря чему доля рынка увеличилась до 35,6%.

Что касается бизнеса, то ПриватБанк профинансировал 10,3 тыс предприятий, предоставив новые кредиты на 15,6 млрд грн. С начала года кредитный портфель бизнес-клиентов вырос на 11%, что позволило банку войти в тройку лидеров по агрокредитованию.

Инфографика: пресс-служба ПриватБанка

Заметим, что большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам. В общей сложности за пять месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд гривен. Львиную долю этих средств – 81% – получил ПриватБанк.

Отметим, что с начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост прибыльности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд грн, что в 35 раз больше против накопленных в 2021 году 3,4 млрд грн.