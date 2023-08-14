ПриватБанк завершив перше півріччя з рекордними прибутками

У першому півріччі 2023 року державний ПриватБанк отримав прибуток у розмірі 29,7 млрд грн, побивши свій попередній рекорд.

Про це повідомила пресслужба банку.

Фінансові результати ПриватБанку за шість місяців 2023 року

Фінустанова робила акцент на забезпеченні власної фінансової стійкості та сприянню макрофінансової стабільності в країні загалом. Як результат, залишки на строкових депозитних рахунках фізосіб у гривні зросли на 18% (на 6,9 млрд грн). В цілому залишки на рахунках клієнтів збільшилися на 3,5% (на 16,1 млрд грн).

Крім того, кредитний портфель фізичних осіб зріс на 14% або на 6 млрд грн — до 49,2 млрд грн. З початку року банк збільшив частку ринку кредитів фізичним особам до 36%. Загалом депозитний портфель фізосіб досяг 354 млрд грн, завдяки чому частка ринку збільшилась до 35,6%.

Щодо бізнесу, то ПриватБанк профінансував 10,3 тис підприємств, надавши нових кредитів на 15,6 млрд грн. З початку року кредитний портфель бізнес-клієнтів зріс на 11%, що дозволило банку увійти у трійку лідерів у агрокредитуванні.

Інфографіка: пресслужба ПриватБанку

Зауважимо, що більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за п’ять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд гривень. Левову частку цих коштів — 81% — отримав ПриватБанк.

Зауважимо, від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн, що у 35 разів більше проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.