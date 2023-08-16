ПриватБанк дозволив клієнтам онлайн перевіряти репутацію контрагентів

Державний ПриватБанк запустив для бізнес-клієнтів послугу "Досьє ділової репутації". Тепер підприємці зможуть в режимі онлайн дізнатися більше про своїх партнерів по бізнесу, оцінити фінансові ризики співпраці.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Як перевірити ділову репутацію українських компаній та ФОП у "Приват24 для бізнесу"

У мобільному застосунку потрібно перейти у меню "Послуги", вибрати "Досьє ділової репутації", ввести ЄДРПОУ або ІПН контрагента та натиснути "Шукати".

У веб-версії алгоритм дій схожий. В каталозі послуг потрібно в пошуку обрати "Досьє ділової репутації", після переходу на нову сторінку необхідно натиснути "Підключити", після цього "Відкрити". Для перегляду інформації за контрагентом потрібно ввести ЄДРПОУ або ІПН та натиснути "Шукати".

Пошук інформації про бізнес через Приват24 — інформація та дані

Якщо слідувати таким маршрутам, то на екрані користувач побачить таку інформацію про компанію:

актуальні реєстраційні дані;

наявність кредитної історії в базі Уĸраїнсьĸого бюро ĸредитних історій;

дані про обтяження рухомого майна;

заборони на участь у тендерах;

податĸові дані;

дані про судові справи та виĸонавчі провадження.

В режимі реального часу можна моніторити зміни ділової репутації за власними компаніями та контрагентами. Щоб активувати моніторинг у послузі "Досьє ділової репутації" потрібно натиснути "Налаштування моніторингу" і "Підключити". Після цього обрати "Додати компанію", де ввести ЄДРПОУ або ІПН і натиснути "Додати".

Свої компанії та перших 3-х контрагентів можна моніторити безкоштовно. На головній сторінці "Приват24 для бізнесу" будуть повідомляти про зміни в досʼє контрагента.

Нагадаємо, що всі підприємці, які почали користуватися додатком ПриватБанку "Термінал" до 15 серпня, будуть приймати платежі без комісій. Бізнес активно використовував "Термінал" під час блекаутів восени та взимку. Адже під час відключення електрики платити безконтактними картками та гаджетами можна через додаток "Термінал", а також за допомогою платіжного QR коду та Приват24.