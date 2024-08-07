Средний бизнес отказывается строить собственную электрогенерацию, выбирая простаивать зимой: В ДТЭК объяснили причины

Большинство компаний среднего размера после расчетов приходят к тому, что им экономически выгоднее не работать в месяцы с постоянными отключениями электроэнергии, чем строить собственные объекты электрогенерации.

Об этом рассказал в интервью журналу "ЭнергоБизнес" генеральный директор компании "Д.Трейдинг", входящей в холдинг ДТЭК, Дмитрий Маляр. При этом крупный бизнес, по его словам, сейчас в основном полагается на одну стратегию.

"Крупное предприятие строит что-то не на два-три месяца, а на 10 лет. Там такие инвестиции, которые имеют срок окупаемости 10-15 лет. Они должны понимать, что эта электростанция будет экономичной в течение 15 лет. И здесь вопрос: если у нас война в течение 15 лет будет, то непонятно, что останется от самих этих предприятий в такой ситуации", — отметил Маляр.

По словам руководителя "Д.Трейдинга", из-за этого крупные предприятия в большинстве своем подстраиваются под имеющиеся регуляторные требования относительно необходимости импорта электроэнергии во избежание отключений. Напомним, что в конце мая Кабинет министров установил, что доля такого импорта должна составлять 80% от общего объема потребления в соответствующий час.

"Им говорят: хотите потреблять электроэнергию в тех объемах, которые вам плюс-минус нужны, ваш вклад – это импорт. У средних компаний есть два пути. Есть компании, которые говорят: мы считаем, что это проблема двух-трех месяцев – допустим, декабрь-январь. Поэтому мы считаем, что тратить 10-15 миллионов долларов на 10-15 МВт парогазового, газопоршневого оборудования — это очень дорого, поэтому в худшем случае мы просто постоим эти два-три месяца", — рассказал он.

Маляр добавил, что это — "также решение", если его позволяет технологический цикл предприятия. Другие же компании, с меньшей энергоемкостью и финансовыми возможностями, могут и комбинировать различные средства обеспечения электроэнергией.

"Кто-то устанавливает солнечную батарею, кто-то планирует строить когенерационные установки, кто-то газопоршневые, то есть они считают, что какой-то объем, не 100%, должен быть автономным, потому что для них эти три месяца – это много, и они хотят работать. Такие компании есть, но пока они в меньшинстве. У большинства наших клиентов — позиция ожидания общих решений", — указал директор компании.

Он подчеркнул, что причина демотивации большинства представителей частного среднего и крупного бизнеса в вопросе строительства собственных генерирующих объектов кроется в расчетах затрат на такие меры.

"Все услышали, начали считать, начали обращаться к нам, выгодно ли. Мы посчитали. Потом они уже видят расчеты и понимают стоимость вопроса. Потому что когда ты слышишь месседж "давайте строить генерацию" — реакция на это масштабная. А дальше 95% начинают считать. И количество компаний, которые реально хотят делать это, если мы говорим о частном секторе, достаточно ограничено", – сказал Маляр.

По его словам, работа условной газопоршневой станции на 5, 10 или 20 МВт, учитывая форвардные цены на электроэнергию в Европе, может оказаться окупаемой только в течение двух или трех месяцев в году.

"Стоит ли тебе вкладываться такими средствами? Каждый решает для себя. Если для него важно работать эти два-три месяца надежно и иметь такой бэкап, он принимает решение и строит", — резюмировал глава трейдинговой компании.

Напомним также, что после установления правительством требования к промышленности импортировать 80% электроэнергии во избежание отключений объединение "Укрметаллургпром" выступило с его критикой, заявляя, что оно приведет к росту себестоимости продукции, а впоследствии и к "закрытию предприятий, безработице и коллапсу экономики".

Накануне же, 6 августа, Кабмин установил, что графики отключения света не будут действовать и для бизнеса, который будет использовать не менее 80% электроэнергии собственного производства.

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