В ДТЭК оценили объемы газа, который потребуется для нового распределенной генерации

Генеральный директор компании "Д.Трейдинг" (входит в энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК) Дмитрий Маляр оценивает объемы газа, необходимые для работы 1 ГВт новой распределенной генерации за 5 месяцев отопительного сезона в 1 млрд куб. м газа. Об этом говорится в статье "Запасы газа к зиме: удастся ли накопить необходимые объемы голубого топлива", опубликованной на Delo.ua.

"Потенциальный рост потребления газа зимой может произойти из-за развития распределенной генерации. Исходя из заявленного объема в 1 ГВт, то потребление вырастет до 200 млн куб. в месяц, то есть 1 млрд куб. м за 5 месяцев", — рассказал Маляр Delo.ua в кулуарах форума "Ukrainian Gas Open" 2024.

Он также добавил, что на потребление газа может также повлиять запуск Одесского припортового завода, использующего газ в качестве технологического сырья для производства минеральных удобрений.

Газ для новой генерации

Вместе с этим эксперты сомневаются, что новая газовая генерация может существенно повлиять на потребление газа в Украине.

По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, планы по развитию децентрализованной газовой генерации действительно существуют, но чтобы их реализовать нужно время.

Эксперт считает, что к зиме бизнес и муниципалитеты смогут построить газовую генерацию мощностью 150-200 МВт. А это существенно не повлияет на показатели потребления в стране. Однако впоследствии децентрализованная генерация действительно сможет стать существенным потребителем газа.

Бывший глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон также считает, что в этом году в Украине не будет установлено большое количество газовых мощностей. Но даже в этом случае новая генерация не создаст проблем с нехваткой газа зимой, поскольку она будет замещать разрушенные ТЭС, которые также потребляли газ для производства электроэнергии.