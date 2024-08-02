В ДТЕК оцінили обсяги газу, який потрібен буде для нової розподіленої генерації

Генеральний директор компанії “Д.Трейдінг”(входить до енергетичного холдингу Ріната Ахметова ДТЕК) Дмитро Маляр оцінює обсяги газу, що необхідні для роботи 1 ГВт нової розподіленої генерації за 5 місяців опалювального сезону в 1 млрд куб. м газу. Про це йде мова в статті “Запаси газу до зими: чи вдасться накопичити необхідні обсяги блакитного палива”, опублікованій на Delo.ua.

"Потенціальне зростання споживання газу взимку може відбутися через розвиток розподіленої генерації. Виходячи з заявленого обсягу в 1 ГВт то споживання зросте до 200 млн куб. на місяць тобто 1 млрд куб. м за 5 місяців", — розказав Маляр Delo.ua в кулуарах форуму "Ukrainian Gas Open" 2024

Він також додав, що на споживання газу може також вплинути запуск Одеського припортового заводу, який використовує газ як технологічну сировину для виробництва мінеральних добрив.

Газ для нової генерації

Разом з цим експерти сумніваються, що нова розподілена генерація може суттєво вплинути на споживання газу в Україні.

На думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка плани з розбудови децентралізованої газової генерації дійсно існують, але щоб їх реалізувати потрібен час.

Експерт вважає, що до зими бізнес та муніципалітети зможуть збудувати газову генерацію потужністю 150-200 МВт. А це не вплине суттєво на показники споживання в країні. Однак згодом децентралізована генерація дійсно зможе стати суттєвим споживачем газу.

Колишній очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон також вважає, що у цьому році в Україні не буде встановлено значну кількість газових потужностей. Але навіть в цьому випадку нова генерація не створить проблем з нестачею газу взимку, оскільки ця генерація заміщуватиме зруйновані ТЕС, які також споживали газ для виробництва електроенергії.