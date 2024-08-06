Бизнесу, использующему более 80% электроэнергии собственного производства, не будут выключать свет

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому для потребителей, использующих по меньшей мере 80% электроэнергии собственного производства, графики отключений не будут действовать.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, таким образом, государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса.

Шмыгаль напомнил, что для обеспечения должного уровня подготовки к зимнему периоду государство ввело пакет программ и мер по ускорению развития децентрализованной генерации.

"Это кредиты бизнеса и гражданам на создание альтернативной энергетики, беспошлинный ввоз энергооборудования, упрощение бюрократических процедур для запуска генерационных установок. Продолжаем эту работу в постоянном режиме", — подчеркнул глава правительства.

В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Национальный банк Украины принял решения, которые усилит финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.

Ранее правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.

Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком 5 лет.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.