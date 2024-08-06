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Бизнесу, использующему более 80% электроэнергии собственного производства, не будут выключать свет
Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому для потребителей, использующих по меньшей мере 80% электроэнергии собственного производства, графики отключений не будут действовать.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, таким образом, государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса.
Шмыгаль напомнил, что для обеспечения должного уровня подготовки к зимнему периоду государство ввело пакет программ и мер по ускорению развития децентрализованной генерации.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Это кредиты бизнеса и гражданам на создание альтернативной энергетики, беспошлинный ввоз энергооборудования, упрощение бюрократических процедур для запуска генерационных установок. Продолжаем эту работу в постоянном режиме", — подчеркнул глава правительства.
В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики
Национальный банк Украины принял решения, которые усилит финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.
Ранее правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.
Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком 5 лет.
Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.