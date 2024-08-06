Бізнесу, який використовує понад 80% електроенергії власного виробництва, не вимикатимуть світло

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою для споживачів, які використовують щонайменше 80% електроенергії власного виробництва, графіки відключень не діятимуть.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу.

Шмигаль нагадав, що для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації.

"Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок. Продовжуємо цю роботу в постійному режимі", — підкреслив очільник Уряду.

В Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Раніше Уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисячі гривень. Максимальна сума кредиту буде становити 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.