На франковщине планируют построить ВЭС мощностью до 110 МВт

В селе Микуличин Яремчанской ТГ в Ивано-Франковской области планируют построить ветроэлектростанцию мощностью до 110 МВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Яремчанского городского совета.

Речь идет о возможном возведении ВЭС на участках Толстый, Сиголка и Гордя. Более подробной информации об инвесторе и параметрах проекта пока не разглашают.

Жители общины призывают приобщиться к обсуждению и высказать свою позицию по реализации инициативы. Слушания состоятся 8 марта в 12:00 в спортзале Микуличинского лицея по ул. Холмы, 30.

Добавим, что украинская инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики UDP Renewables планирует построить две ВЭС на Волыни, мощностью по 20 МВт каждая.

Кроме этого, Минэкономики согласовало проект строительства ВЭС на долине Руна.