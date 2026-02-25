- Категория
На франковщине планируют построить ВЭС мощностью до 110 МВт
В селе Микуличин Яремчанской ТГ в Ивано-Франковской области планируют построить ветроэлектростанцию мощностью до 110 МВт.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Яремчанского городского совета.
Речь идет о возможном возведении ВЭС на участках Толстый, Сиголка и Гордя. Более подробной информации об инвесторе и параметрах проекта пока не разглашают.
Жители общины призывают приобщиться к обсуждению и высказать свою позицию по реализации инициативы. Слушания состоятся 8 марта в 12:00 в спортзале Микуличинского лицея по ул. Холмы, 30.
Добавим, что украинская инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики UDP Renewables планирует построить две ВЭС на Волыни, мощностью по 20 МВт каждая.
Кроме этого, Минэкономики согласовало проект строительства ВЭС на долине Руна.