Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На франковщине планируют построить ВЭС мощностью до 110 МВт

ВЕС
На Франковщине планируют построить ВЭС / Freepik

В селе Микуличин Яремчанской ТГ в Ивано-Франковской области планируют построить ветроэлектростанцию мощностью до 110 МВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Яремчанского городского совета.

Речь идет о возможном возведении ВЭС на участках Толстый, Сиголка и Гордя. Более подробной информации об инвесторе и параметрах проекта пока не разглашают.

Жители общины призывают приобщиться к обсуждению и высказать свою позицию по реализации инициативы. Слушания состоятся 8 марта в 12:00 в спортзале Микуличинского лицея по ул. Холмы, 30.

Добавим, что украинская инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики UDP Renewables планирует построить две ВЭС на Волыни, мощностью по 20 МВт каждая.

Кроме этого, Минэкономики согласовало проект строительства ВЭС на долине Руна.

Автор:
Татьяна Гойденко