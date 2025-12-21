Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Наличный курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,85

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Частично решит энергодефицит: ДТЭК строит Полтавскую ВЭС мощностью 650 МВт

ВЕС
ДТЭК строит Полтавскую ВЭС

ДТЭК реализует проект строительства Полтавской ветроэлектростанции (ВЭС) ориентировочной мощностью 650 МВт, что частично решит проблему энергодефицита в Полтавской и соседних областях и будет способствовать повышению энергетической независимости региона.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил руководитель регуляторного направления "ДТЭК ВДЭ" Евгений Лапченко на пресс-конференции "Витроэнергетика и УЗЕ в 2025: год новых решений, вызовов и роста" в "Интерфакс-Украина".

"Реализация проекта Полтавской ВЭС станет важным шагом на пути к укреплению энергетической безопасности страны и непосредственно этого региона, потому что Полтавщина и соседние области не так богаты объектами генерации. Это дефицитный регион", — отметил Лапченко.

В настоящее время ДТЭК находится на этапе поиска инвестиций и привлечения финансирования, а на строительной площадке проводятся изыскательские работы и активный процесс девелопмента. По его словам, для успешной реализации проекта необходимо предполагаемое и стабильное регуляторное поле в Украине.

Лапченко отметил важность расчетов по уже функционирующим ВИЭ-проектам, отметив, что в 2023-2025 годах расчеты с "зеленой" генерацией превышали 90%, и компания рассчитывает на продолжение положительной тенденции и покрытие государством долгов за предыдущие периоды.

Сектор ВИЭ также ожидает продолжения практики «зеленых» аукционов и запуска механизма гарантирования минимальной цены под эгидой ЕБРР.

Кроме того, ДТЭК планирует завершить реализацию второй очереди Тилигульской ВЭС (Николаевская область) к концу 2026 года, добавив 384 МВт новой мощности. После завершения строительства Тилигульская ВЭС станет самой большой в Восточной Европе, будет иметь 83 ветровые турбины и будет производить до 1,7 ТВтч электроэнергии ежегодно.

Первая очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт начала работу в мае 2023 года, а вторая очередь финансируется при поддержке датского экспортно-инвестиционного фонда EIFO с кредитом в EUR370 млн. Общий объем инвестиций в проект составляет EUR450 млн. На второй очереди будет установлено 64 турбины V06. объекта до 500 МВт.

Автор:
Татьяна Гойденко