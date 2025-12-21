Частично решит энергодефицит: ДТЭК строит Полтавскую ВЭС мощностью 650 МВт

ДТЭК реализует проект строительства Полтавской ветроэлектростанции (ВЭС) ориентировочной мощностью 650 МВт, что частично решит проблему энергодефицита в Полтавской и соседних областях и будет способствовать повышению энергетической независимости региона.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил руководитель регуляторного направления "ДТЭК ВДЭ" Евгений Лапченко на пресс-конференции "Витроэнергетика и УЗЕ в 2025: год новых решений, вызовов и роста" в "Интерфакс-Украина".

"Реализация проекта Полтавской ВЭС станет важным шагом на пути к укреплению энергетической безопасности страны и непосредственно этого региона, потому что Полтавщина и соседние области не так богаты объектами генерации. Это дефицитный регион", — отметил Лапченко.

В настоящее время ДТЭК находится на этапе поиска инвестиций и привлечения финансирования, а на строительной площадке проводятся изыскательские работы и активный процесс девелопмента. По его словам, для успешной реализации проекта необходимо предполагаемое и стабильное регуляторное поле в Украине.

Лапченко отметил важность расчетов по уже функционирующим ВИЭ-проектам, отметив, что в 2023-2025 годах расчеты с "зеленой" генерацией превышали 90%, и компания рассчитывает на продолжение положительной тенденции и покрытие государством долгов за предыдущие периоды.

Сектор ВИЭ также ожидает продолжения практики «зеленых» аукционов и запуска механизма гарантирования минимальной цены под эгидой ЕБРР.

Кроме того, ДТЭК планирует завершить реализацию второй очереди Тилигульской ВЭС (Николаевская область) к концу 2026 года, добавив 384 МВт новой мощности. После завершения строительства Тилигульская ВЭС станет самой большой в Восточной Европе, будет иметь 83 ветровые турбины и будет производить до 1,7 ТВтч электроэнергии ежегодно.

Первая очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт начала работу в мае 2023 года, а вторая очередь финансируется при поддержке датского экспортно-инвестиционного фонда EIFO с кредитом в EUR370 млн. Общий объем инвестиций в проект составляет EUR450 млн. На второй очереди будет установлено 64 турбины V06. объекта до 500 МВт.