Тилигульская ВЭС провела успешный аукцион на 120 МВт мощности

ВЕС
Тылигульская ВЭС получила господдержку на 120 МВт мощности / Depositphotos

По результатам "зеленого" аукциона, входящая в состав ДТЭК ВИЭ Тилигульская ветроэлектростанция (ВЭС) получит государственную поддержку для 120 МВт своей мощности. Это стало единственным успешным аукционом для ветроэнергетических проектов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ExPro.

ДТЭК предложил цену в 7,96 евроцентов/кВт*ч, что соответствует 80% от общей мощности, выставленной на аукцион.

Ранее, в 2023 году, ДТЭК запустил первую очередь Тилигульской ВЭС в Николаевской области, большая часть которой была построена уже во время полномасштабной войны.

В январе 2025 г. компания объявила о планах увеличения мощности станции до 500 МВт. Стоимость проекта оценивается в €450 млн. После заключения соглашения с кредиторами ДТЭК приобретет 64 ветровые турбины у компании Vestas, одного из ведущих мировых производителей.

Планируется, что количество турбин вырастет с 19 до 83, а строительство будет завершено к концу 2026 года.

Напомним, в начале года ДТЭК объявила о значительных инвестициях в строительство Тилигульской ветроэлектростанции, расположенной в Николаевской области стоимостью 450 миллионов евро. Это крупнейшая инвестиция частного сектора в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России.

Автор:
Татьяна Гойденко