История Тилигульской ВЭС: как построить мощный ветропарк, привлечь €500 млн и получить премию в США

Пока промышленность и деловая активность в Украине понемногу перемещаются на запад, ДТЭК ВСЭ в 100 км от линии фронта достраивает Тилигульскую ВЭС , являющуюся одним из крупнейших проектов в ветровой энергетике. После этого компания хочет реализовать еще более амбициозный ветровой проект в Полтавской области. Главный энергетический строитель ДТЭК ВИЭ, а также руководитель Тилигульской ВЭС Олег Соловей рассказал Delo.ua о специфике строительства энергообъектов во время войны, сложностях переговоров с инвесторами, а также планах ДТЭК ВИЭ по строительству новых энергетических объектов.

Когда стандартные протоколы не работают

Строительство Тилигульской ВЭС началось еще до начала полномасштабной войны в 2021 году, а открытие станции планировалось ко Дню независимости в 2022. Однако полномасштабное российское вторжение заставило ДТЭК законсервировать проект и эвакуировать людей из прифронтовой Николаевщины. После того, как Силам обороны удалось сдвинуть линию фронта, компания возобновила строительство.

И здесь, по словам Олега Соловья, девелоперам пришлось решать задачи, с которыми раньше не сталкивалась ни одна компания при строительстве ветровых станций за рубежом. Ибо ни один мануал не предусматривал выполнения таких работ в то время, как над головами летят ракеты. Строительные площадки оборудовали стационарными и мобильными бомбоубежищами, а монтажникам выдали защитную оснастку.

Кроме того, приходилось с нуля прописывать протоколы безопасности. Для этого в ДТЭК с помощью иностранных партнеров разработали Security Plan, в котором предусмотрели все возможные протоколы во время воздушной тревоги и возможных прилетов.

"Представьте ситуацию, кран поднял на 50 метров компонент турбины весом 100 тонн, а здесь воздушная тревога. Что делать? Можно все бросить и побежать к укрытию, но если оставить такой груз, то небольшой порыв ветра 6-7 м/с может опрокинуть кран" - говорит Соловей.

В результате пришли к согласию: если кран поднял груз на небольшую высоту, то в случае воздушной тревоги его опускают, а если спускать груз слишком долго — быстро заканчивают монтаж, а потом уходят к укрытию. На строительстве также работала группа мониторинга, которая анализировала сигналы тревоги и оценивала риски.

Еще одной проблемой стало то, что из-за войны войны в Украину не могли приехать сертифицированные иностранные подрядчики. Для реализации проекта пришлось сертифицировать и обучать украинцев. Сложности добавило также то, что турбины модели Vestas EnVentus были новыми, поэтому опыта их монтажа не было почти ни у кого в мире.

А блекауты осенью и зимой 2022–2023 стали дополнительным фактором давления на команду. Во время массовых российских атак на энергетическую инфраструктуру южные области и, в частности, Одесса много часов оставались без света. Поэтому "Укрэнерго" направляло ДТЭК письма с просьбой ускориться и добавить мощности в энергосистему.

Впрочем, несмотря на все проблемы в мае 2023 года удалось завершить первую Тилигульскую ВЭС мощностью 114 МВт . Этот проект получил признание не только среди украинских энергетиков, но и в мире: в июне 2024 года ДТЭК ВИЭ получил довольно престижную награду Renewable Top Plant Awards от американского энергетического журнала POWER.

Фото: пресслужба ДТЭК ВИДЕ

Как привлечь €450 млн в проект в Николаевской области

После завершения строительства первой очереди компания начала готовиться к строительству второй очереди Тилигульской ВЭС мощностью 384 МВт. Переговоры с инвесторами и партнерами по словам топ-менеджера, тоже стали для компании большим вызовом и заняли полтора года. Однако положительный опыт строительства первой очереди стал весомым аргументом в переговорах с кредиторами.

"Сказать Вам, что это было сложно, это совсем ничего не сказать. Но у нас уже был пример первой очереди. Мы смогли без европейцев построить 19 турбин на площадке Тилигульской ВЭС во время полномасштабной войны и это был пример, что украинцы могут делать невозможное. Что у них есть шанс сделать строительство второй очереди. У нас поверили" — замечает.

Он отмечает, что для привлечения средств партнеров ДТЭК ВИЭ прошло несколько аудитов со стороны европейских компаний. Эти аудиты были стандартными и украинской компании не было никаких поблажек. Кроме этого, с партнерами пришлось согласовывать Security Plan, в котором были предусмотрены протоколы безопасности.

Важным фактором успеха стала также поддержка датского правительства, принявшего политическое решение поддерживать Украину и способствовавшего положительному решению Датского экспортно-инвестиционного фонда, что позже помогло привлечь в проект €370 млн от международных банков.

Поэтому уже в январе 2025 года удалось начать строительство второй очереди. По состоянию на начало июля удалось закончили строительство 83 фундаментов, а сейчас компания строит крановые площадки, а осенью начнется активный монтаж турбин.

Фото: пресслужба ДТЭК ВИДЕ

Запуск нового рынка

Параллельно со строительством Тилигульской ВЕС ДТЭК ВИДЕ, сейчас также строит установки хранения электроэнергии (Battery energy storages, BESS).

В прошлом году ряд дочерних компаний ДТЭК ВИЭ выиграл в аукционе "Укрэнерго" на предоставление вспомогательных услуг . В рамках сделки компания должна построить 140 МВт к четвертому кварталу 2025 года. Сейчас компания активно строит 200 МВт мощностей эти мощности на шести площадках, и планирует ввести их в эксплуатацию в сентябре-октябре. Однако Соловей отмечает, что военный фактор может внести в этот график коррективы.

Кроме того, компания рассматривает возможность построить еще 300 МВт батарей , которые в будущем смогут заниматься арбитражем солнечной электроэнергии. В то же время топменеджер говорит, что сейчас трудно спрогнозировать, как будет развиваться этот рынок, в большей степени из-за военного фактора.

По словам Соловья, строительство Battery energy storages является очередным вызовом, поскольку это относительно новая технология и для монтажа батарей украинских работников нужно обучать и сертифицировать за рубежом.

"Здесь тоже есть дилемма, поскольку по мануалам, для монтажа и технической наладки нужно где-то 4-5 месяцев. А у нас этого времени нет, мы должны отработать это гораздо быстрее. Наши работники отработали этот вопрос когда учились в Финляндии, Германии и Италии. Это война и мы будем подстраиваться к нам. проекте", - отмечает он.

Полтавская ВЭС: новые горизонты

Сразу после завершения строительства Тилигульской ВЭС компания ДТЭК ВДЕ хочет начать строить еще более амбициозный проект уже на Полтавщине. Полтавская ВЭС с установленной мощностью 650 МВт и ожидаемой стоимостью почти в $1 млрд должна стать самой большой ветровой электростанцией в Украине.

В настоящее время проект находится на подготовительной стадии. ДТЭК ВИЭ подписала меморандум с Глобинской общиной, на территории которой будет находиться ВЭС. По результатам общественных обсуждений ДТЭК ВИЭ подписал меморандум о сотрудничестве, согласно которому будет реализовывать на территории общества свои социальные проекты.

Сейчас компания работает с потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в участии в проекте, но, чтобы дойти до стадии переговоров с ними, компания должна закончить стадию разработки проекта. Основным вызовом на пути к этому является отвод земельных участков, не производимый эффективно на местном уровне, что влияет на скорость реализации важного энергетического объекта. Впрочем, несмотря на это, компания настроена завершить этап разработки в октябре, после чего начнется этап привлечения инвестиций и переговоры с поставщиками оборудования.

Соловей говорит, что сейчас компания готова сотрудничать со многими поставщиками турбин. Однако очень важным станет содействие в привлечении инвестиций. При строительстве Тилигульской ВЭС ДТЭК избрал поставщиком датскую компанию Vestas, которая затем предложила помощь в поиске финансирования от Датского экспортно-инвестиционного агентства. Несмотря на то, что прошлые переговоры с кредиторами и поставщиками тогда затянулись на полтора года, топ-менеджер настроен оптимистично и рассчитывает, что на этот раз этот этап пройдет быстрее.

Собеседник издания отмечает, что проект чрезвычайно важен для Полтавщины, поскольку регион является энергодефицитным, а собственной генерации на Левобережной Украине почти не осталось. Сейчас электроэнергия в те регионы подается инфраструктурой "Укрэнерго", а это перегружает сеть. В том случае, как проект будет реализован, инфраструктура будет разгружена, а жители Левобережья получат стабильную поставку электроэнергии.