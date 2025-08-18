Тилігульська ВЕС ДТЕК отримає державну підтримку для 120 МВт потужності

За результатами "зеленого" аукціону, Тилігульська вітроелектростанція (ВЕС), що входить до складу ДТЕК ВДЕ, отримає державну підтримку для 120 МВт своєї потужності. Це стало єдиним успішним аукціоном для вітроенергетичних проєктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомляє ExPro.

ДТЕК запропонував ціну в 7,96 євроцентів/кВт*год, що відповідає 80% від загальної потужності, виставленої на аукціон.

Раніше, у 2023 році, ДТЕК запустив першу чергу Тилігульської ВЕС у Миколаївській області, більшу частину якої було збудовано вже під час повномасштабної війни.

У січні 2025 року компанія оголосила про плани збільшення потужності станції до 500 МВт. Вартість проєкту оцінюється в €450 млн. Після укладення угоди з кредиторами, ДТЕК придбає 64 вітрові турбіни у компанії Vestas, одного з провідних світових виробників.

Планується, що кількість турбін зросте з 19 до 83, а будівництво буде завершено до кінця 2026 року.

Нагадаємо, на початку року ДТЕК оголосила про значні інвестиції у будівництво Тилігульської вітроелектростанції, яка розташована у Миколаївській області вартістю 450 мільйонів євро. Це найбільша інвестиція приватного сектору в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.