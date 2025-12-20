Частково вирішить енергодефіцит: ДТЕК будує Полтавську ВЕС потужністю 650 МВт

ДТЕК реалізує проєкт будівництва Полтавської вітроелектростанції (ВЕС) орієнтовною потужністю 650 МВт, що частково вирішить проблему енергодефіциту в Полтавській та сусідніх областях і сприятиме підвищенню енергетичної незалежності регіону.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив керівник регуляторного напрямку "ДТЕК ВДЕ" Євген Лапченко на пресконференції "Вітроенергетика та УЗЕ у 2025: рік нових рішень, викликів і зростання" в "Інтерфакс-Україна".

"Реалізація проєкту Полтавської ВЕС стане важливим кроком на шляху до зміцнення енергетичної безпеки країни і безпосередньо цього регіону, тому що Полтавщина і сусідні області не такі багаті на об'єкти генерації. Це дефіцитний регіон", — зазначив Лапченко.

Наразі ДТЕК знаходиться на етапі пошуку інвестицій та залучення фінансування, а на будівельному майданчику проводяться вишукувальні роботи та активний процес девелопменту. За його словами, для успішної реалізації проєкту необхідне передбачуване та стабільне регуляторне поле в Україні.

Лапченко наголосив на важливості розрахунків за вже функціонуючими ВДЕ-проєктами, зазначивши, що у 2023–2025 роках розрахунки з "зеленою" генерацією перевищували 90%, і компанія розраховує на продовження позитивної тенденції та покриття державою боргів за попередні періоди.

Сектор ВДЕ також очікує продовження практики «зелених» аукціонів та запуску механізму гарантування мінімальної ціни під егідою ЄБРР.

Окрім того, ДТЕК планує завершити реалізацію другої черги Тилігульської ВЕС (Миколаївська область) до кінця 2026 року, додавши 384 МВт нової потужності. Після завершення будівництва Тилігульська ВЕС стане найбільшою у Східній Європі, матиме 83 вітрові турбіни та вироблятиме до 1,7 ТВт·год електроенергії щорічно.

Перша черга Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт розпочала роботу в травні 2023 року, а друга черга фінансується за підтримки данського експортно-інвестиційного фонду EIFO з кредитом у EUR370 млн. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить EUR450 млн. На другій черзі буде встановлено 64 турбіни Vestas EnVentus V162-6.0, що підвищить встановлену потужність об’єкта до 500 МВт.