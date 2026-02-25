На Франківщині планують збудувати ВЕС потужністю до 110 МВт

У селі Микуличин Яремчанської ТГ Івано-Франківській області планують збудувати вітроелектростанцію потужністю до 110 МВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Яремчанської міської ради.

Йдеться про можливе зведення ВЕС на ділянках Товстий, Сиголка та Гордя. Детальнішої інформації про інвестора та параметри проєкту наразі не розголошують.

Мешканців громади закликають долучитися до обговорення та висловити свою позицію щодо реалізації ініціативи. Слухання відбудуться 8 березня о 12:00 у спортзалі Микуличинського ліцею на вул. Горби, 30.

Додамо, українська інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики UDP Renewables планує побудувати дві ВЕС на Волині, потужністю по 20 МВт кожна.

Окрім цього Мінекономіки погодило проєкт будівництва ВЕС на полонині Руна.