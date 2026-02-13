Мінекономіки погодило проєкт будівництва ВЕС на полонині Руна: порушень не виявлено

Міністерство економіки України завершило процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) проєкту будівництва вітрової електростанції (ВЕС) на полонині Руна у Тур’є-Реметівській громаді Закарпатської області. Правопорушень не виявлено. Реалізація проєкту дозволить щороку отримувати близько 480 000 МВт/год відновлюваної енергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Що виявила перевірка?

Перевірка підтвердила, що територія планованої діяльності не входить до складу природно-заповідного фонду (ПЗФ) чи Смарагдової мережі. Об'єкти станції розміщуються на відстані 80, 140 та 490 метрів від об'єктів ПЗФ та пралісів, що не порушує їхні охоронні зони.

Окремо встановлено, що полонина Руна не є первинною дикою територією, оскільки зазнала антропогенного впливу ще у 60-х роках ХХ століття через функціонування військового об'єкта. Доступ до майданчика забезпечується наявною бетонною дорогою, тому вирубка лісів проєктом не передбачена. Лісові дороги, які можуть будуватися ДП "Ліси України", не є частиною проєкту вітроустановок.

"В ході перевірок контролюючих органів правопорушень не виявлено: будівництво здійснюється з дотриманням чинних норм земельного та містобудівного законодавства", — зазначили у міністерстві.

Правові аспекти

Мінекономіки вивчило дозвільну документацію, договори оренди земельних ділянок та детальний план території. Попри використання інвестором методу поетапного подрібнення проєкту (salami slicing) та початок робіт до завершення суперечок, закон про ОВД не містить прямої заборони на такі дії.

"З правової точки зору, Мінекономіки не має належних підстав для визнання діяльності недопустимою та повної заборони реалізації проєкту", — наголосили у відомстві.

Економічна доцільність

Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є державним пріоритетом через пошкодження 8,5 ГВт генеруючих потужностей внаслідок обстрілів. Зокрема будівництво ВЕС на полонині Руна передбачає встановлення тридцяти сучасних вітроенергетичних установок потужністю до 5,5 МВт кожна. Проєктована ВЕС (вся станція з 30 установок) матиме потужність до 156 МВт. Завдяки цьому проєкту щороку Україна зможе отримати близько 480 000 МВт/год енергії природи.

Проблеми з ВЕС на полонині Руна

23 січня 2025 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України зупинило розгляд документів з оцінки впливу на довкілля щодо спорудження 30 вітряків на полонині Руна, поданих забудовником – компанією "Вітряний Парк Турянський".

Протягом січня 2025 року відбулося кілька важливих судових засідань. Так, суд виніс ухвалу про проведення земельно-технічної експертизи для визначення, чи перебувають земельні ділянки, на яких заплановано будівництво ВЕС, у межах гірських територій Карпат.

У червні 2025 року компанія "Френдлі Віндтехнолоджі" заявила, що планує отримати всі необхідні дозволи та відновити будівництво вітропарку на полонині Руна після судового рішення. Про це генеральний директор УК “Вітряні Парки Україна” Владислав Єременко розповів у бліцінтерв'ю Delo.ua.

27 листопада 2025 року Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові ухвалив остаточне рішення у справі щодо будівництва вітрової електростанції на полонині Руна. Колегія суддів відхилила апеляції МБО "Екологія-Право-Людина" та залишила чинним вердикт Закарпатського окружного адміністративного суду, який визнав законним затвердження Тур’є-Реметівською сільською радою детального плану території для будівництва ВЕС.