Апеляційний суд підтвердив законність будівництва ВЕС на полонині Руна

27 листопада Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив остаточне рішення у справі щодо будівництва вітрової електростанції на полонині Руна.

Про це пише видання Економічна правда.

Колегія суддів відхилила апеляції МБО "Екологія-Право-Людина" та залишила чинним вердикт Закарпатського окружного адміністративного суду, який визнав законним затвердження Тур’є-Реметівською сільською радою детального плану території для будівництва ВЕС.

Це рішення стало ключовим етапом у майже річному розгляді, що супроводжувався активними публічними дискусіями, консультаціями з громадою та кількома судовими процесами.

Як проходила апеляція

Під час засідань 11 і 13 листопада суд уважно розглядав доводи сторін. Оцінювалися питання оприлюднення ДПТ, проведення громадських слухань, відповідність технічному завданню та дотримання екологічних і містобудівних норм.

Через технічні несправності частину засідання 11 листопада перенесли. Суд також зобов’язав усіх учасників бути присутніми особисто та надати додаткові матеріали, включно з оригіналами ДПТ. До справи долучили і ДП «Ліси України» як третю сторону — поруч із майбутньою ВЕС розташовані природоохоронні території.

Після аналізу доказів апеляційний суд не знайшов підстав для скасування рішення сільської ради.

"Це підтвердження права людей на розвиток своєї території, нові можливості та надійне майбутнє для своїх родин. Ми уважно ставимося до кожного аргументу чи зауваження, адже такий діалог робить проєкти сильнішими, допомагає нам якісніше враховувати економічні та екологічні аспекти", - зазначив Генеральний директор УК "Вітряні парки України" Владислав Єременко.

За його словами, компанія продовжить працювати у відкритій взаємодії з громадою та експертами, дотримуючись принципів відповідального природокористування. Стратегічна мета інвестора — розвиток сучасної відновлюваної енергетики на користь енергобезпеки країни та місцевих громад.

На її думку, реалізація проєкту сприятиме інфраструктурному розвитку, збільшенню бюджетних надходжень і появі нових перспектив для мешканців.

Що передбачає проєкт ВЕС

Компанія "Вітряні парки України" планує звести вітрову електростанцію потужністю 156 МВт в урочищі Полонина Руна. За попередніми розрахунками, виробленої електроенергії вистачить для понад 200 тисяч домогосподарств щороку.

Згідно з угодою про соціальне партнерство, 3% від продажу електроенергії надходитимуть до місцевого бюджету — це може становити до 50 млн грн на рік. Ці кошти громада зможе спрямувати на ремонт доріг, модернізацію освітніх та культурних об’єктів, оновлення вуличного освітлення.

Голова Тур’є-Реметівської сільської ради Надія Девіцька наголосила, що вітрова енергетика — це шанс на економічне зростання та залучення інвестицій.

Будівництво ВЕС на полонині Руна тривалий час було предметом обговорень щодо поєднання екологічних вимог та розвитку території. Проте і інвестор, і громада запевняють, що всі роботи виконуватимуться відповідно до природоохоронних норм із залученням профільних науковців.

Підсумовуючи, голова громади зазначила:

"Із нашим інвестором ведемо відкритий діалог, неупереджений, з єдиним побажанням: максимально зберігаючи природню спадщину, реалізовувати інвестиційний проєкт, який стане прикладом енергетичної незалежності на місцевому рівні і розширенням горизонтів для сталого розвитку громади", — зазначила вона.