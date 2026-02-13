Минэкономики согласовало проект строительства ВЭС на горной долине Руна: нарушений не выявлено

Министерство экономики Украины завершило процедуру оценки влияния на окружающую среду (ОВД) проекта строительства ветровой электростанции (ВЭС) на горной долине Руна в Турье-Реметовской общине Закарпатской области. Правонарушений не обнаружено. Реализация проекта позволит ежегодно получать около 480 000 МВт/ч возобновляемой энергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Что показала проверка?

Проверка подтвердила, что территория планируемой деятельности не входит в состав природно-заповедного фонда (ЮЗФ) или Изумрудной сети. Объекты станции размещаются на расстоянии 80, 140 и 490 метров от объектов ПЗФ и подснежников, что не нарушает их охранные зоны.

Отдельно установлено, что горная долина Руна не является первичной дикой территорией, поскольку испытала антропогенное влияние еще в 60-х годах ХХ века из-за функционирования военного объекта. Доступ к площадке обеспечивается по имеющейся бетонной дороге, поэтому вырубка лесов проектом не предусмотрена. Лесные дороги, которые могут строиться ГП "Леса Украины", не являются частью проекта ветроустановок.

"В ходе проверок контролирующих органов правонарушений не обнаружено: строительство осуществляется с соблюдением действующих норм земельного и градостроительного законодательства", - отметили в министерстве.

Правовые аспекты

Минэкономики изучило разрешительную документацию, договоры аренды земельных участков и детальный план территории. Несмотря на использование инвестором метода поэтапного измельчения проекта (salami slicing) и начало работ по завершению споров, закон об ОВД не содержит прямого запрета на такие действия.

"С правовой точки зрения, у Минэкономики нет надлежащих оснований для признания деятельности недопустимой и полного запрета реализации проекта", — подчеркнули в ведомстве.

Экономическая целесообразность

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является государственным приоритетом из-за повреждения 8,5 ГВт генерирующих мощностей вследствие обстрелов. В частности, строительство ВЭС на горной долине Руна предполагает установку тридцати современных ветроэнергетических установок мощностью до 5,5 МВт каждая. Проектируемая ВЭС (вся станция из 30 установок) будет иметь мощность до 156 МВт. Благодаря этому проекту каждый год Украина сможет получить около 480 000 МВт/ч энергии природы.

Проблемы с ВЭС на горной долине Руна

23 января 2025 года Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины остановило рассмотрение документов по оценке влияния на окружающую среду по сооружению 30 ветряных мельниц на горной долине Руна, поданных застройщиком - компанией "Ветряной Парк Турянский".

В январе 2025 года состоялось несколько важных судебных заседаний. Так, суд вынес решение о проведении земельно-технической экспертизы для определения, находятся ли земельные участки, на которых запланировано строительство ВЭС, в пределах горных территорий Карпат.

В июне 2025 года компания "Френдли Виндтехнолоджи" заявила, что планирует получить все необходимые разрешения и возобновить строительство ветропарка на горной долине Руна после судебного решения. Об этом генеральный директор УК "Ветряные Парки Украина" Владислав Еременко рассказал в блицинтервью Delo.ua.

27 ноября 2025 года Восьмой апелляционный административный суд во Львове принял окончательное решение по делу о строительстве ветровой электростанции на горной долине Руна. Коллегия судей отклонила апелляцию МБО "Экология-Право-Человек" и оставила в силе вердикт Закарпатского окружного административного суда, который признал законным утверждение Турье-Реметовским сельским советом детального плана территории для строительства ВЭС.