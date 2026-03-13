Західні області України вперше покривають власне споживання електроенергії завдяки розподіленій генерації

На заході України лідируючі області вже покривають власне споживання повністю або частково завдяки створеній генерації. Це безпрецедентний досвід у умовах війни, який зараз критично важливий для Києва, центральних та північних регіонів країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Віктора Микити.

Розширена нарада з питань розвитку розподіленої генерації відбулася за участі очільників обласних військових адміністрацій західних областей, представників уряду, парламентарів, енергетичного сектору, бізнесу та громад, що реалізують проєкти вітроелектростанцій.

На порядку денному стояли питання підготовки до наступної зими та розбудови нових генеруючих потужностей. Керівники регіонів доповіли про результати 2025 року та перспективні плани на 2026 рік.

Представники НЕК "Укренерго" зазначили, що вітрова генерація є однією з найстабільніших і найстійкіших форм генерації, яка має критичне значення для країни. Ефективна робота на місцях, надійна співпраця регіонів, громад та бізнесу вважаються ключовими для розвитку розподіленої генерації.

Зауважимо, що вітропарк у Закарпатській області, який розпочав роботу на початку 2024 року, виробив перший мільйон кВт/год електроенергії. У межах проєкту продовжується розбудова інфраструктури та збільшення обсягу генерації.