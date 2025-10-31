Цифровизация перевозок: когда в Украине будут внедрены электронные товарно-транспортные накладные

Украина начинает ключевой этап цифровизации перевозок. 3 ноября 2025 года стартует прием заявок от компаний-операторов электронного документооборота (ЭДО) на тестирование системы электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Это тестирование необходимо для полноценного подключения операторов к системе, что позволит им предоставлять услуги украинскому бизнесу по формированию и использованию е-ТТН.

Ключевые даты и этапы внедрения

В декабре ожидается регистрация первых электронных ТТН в системе. Бизнес сможет полноценно использовать е-ТТН от подключенных операторов.

Инспекторы Укртрансбезопасности приступят к проверке электронных ТТН без требования бумажных дубликатов. Электронная ТТН будет иметь такую же юридическую силу, как бумажная.

В мае 2026 г. планируется обеспечить возможность использования актов корректировки ТТН и завершить основную модернизацию системы.

В конце следующего года планируется завершить работу со специальными формами е-ТТН, а также урегулировать обязательное использование е-ТТН на законодательном уровне, включая определение сроков и переходного периода.

Преимущества е-ТТН

Внедрение системы е-ТТН решит ряд проблем как для бизнеса, так и для государства:

Для бизнеса это экономия ресурсов, снижение стоимости документооборота и ускорение расчетных операций.

Для государства — обеспечение прозрачности в перевозках, механизмы предупреждения нелегальных перевозок, перегрузка дорог и уход от налогов.

Результатом модернизации должна стать возможность обрабатывать не менее 1 миллиона транзакций в сутки с возможностью дальнейшего масштабирования.

Действия компании, имеющей целью использовать е-ТТН:

Связаться с оператором ЭДО и убедиться, что он подал заявку на тестирование системы. Получить информацию от оператора ЭДО о завершении тестирования и подключении к системе. Использовать е-ТТН при необходимости вместо бумажных ТТН.

Проект реализуется командой Минразвития совместно с "Укртрансбезопасностью" и техническим администратором - ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности".

Напомним, в мае 2024 года правительство одобрило начало реализации двухлетнего экспериментального проекта по внедрению электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН) в сфере внутренних грузоперевозок.