Рынок перевозок в Украине пополнился 91 новым лицензиатом: больше всего — в грузовых международных перевозках

Согласно приказам "Укртрансбезопасности" (№1679 от 14.10.2025 и №1743 от 17.10.2025), украинский рынок перевозок получил 91 новый перевозчик-лицензиат. Благодаря их деятельности ожидается поступление в местные бюджеты в размере 275 548 гривен от внутренних пассажирских и международных грузовых перевозок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

Структура новых лицензиатов по видам работ

Новые перевозчики получили лицензии преимущественно для следующих видов деятельности:

международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме опасных) - 59 лицензий;

внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями по заказу — 17 лицензий;

внутренние перевозки пассажиров автобусами - 13 лицензий.

Региональные лидеры

Наибольшее количество новых лицензиатов зафиксировано в следующих регионах:

Волынская область - 14 лицензий;

Львовская область - 12 лицензий;

город Киев – 10 лицензий.

Напомним, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") в период с 13 по 17 октября 2025 г. прекратила полное действие лицензий 481 перевозчика, среди которых 480 физических лиц-предпринимателей и 1 юридическое лицо.