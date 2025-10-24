Запланована подія 2

Рынок перевозок в Украине пополнился 91 новым лицензиатом: больше всего — в грузовых международных перевозках

перевозки, водитель, автомобиль
Рынок перевозок в Украине пополнился 91 новым лицензиатом.

Согласно приказам "Укртрансбезопасности" (№1679 от 14.10.2025 и №1743 от 17.10.2025), украинский рынок перевозок получил 91 новый перевозчик-лицензиат. Благодаря их деятельности ожидается поступление в местные бюджеты в размере 275 548 гривен от внутренних пассажирских и международных грузовых перевозок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

Структура новых лицензиатов по видам работ

Новые перевозчики получили лицензии преимущественно для следующих видов деятельности:

  • международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме опасных) - 59 лицензий;
  • внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями по заказу — 17 лицензий;
  • внутренние перевозки пассажиров автобусами - 13 лицензий.

Региональные лидеры

Наибольшее количество новых лицензиатов зафиксировано в следующих регионах:

  • Волынская область - 14 лицензий;
  • Львовская область - 12 лицензий;
  • город Киев – 10 лицензий.
Напомним, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") в период с 13 по 17 октября 2025 г. прекратила полное действие лицензий 481 перевозчика, среди которых 480 физических лиц-предпринимателей и 1 юридическое лицо.

Автор:
Татьяна Ковальчук