Рынок перевозок в Украине пополнился 91 новым лицензиатом: больше всего — в грузовых международных перевозках
Согласно приказам "Укртрансбезопасности" (№1679 от 14.10.2025 и №1743 от 17.10.2025), украинский рынок перевозок получил 91 новый перевозчик-лицензиат. Благодаря их деятельности ожидается поступление в местные бюджеты в размере 275 548 гривен от внутренних пассажирских и международных грузовых перевозок.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".
Структура новых лицензиатов по видам работ
Новые перевозчики получили лицензии преимущественно для следующих видов деятельности:
- международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме опасных) - 59 лицензий;
- внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями по заказу — 17 лицензий;
- внутренние перевозки пассажиров автобусами - 13 лицензий.
Региональные лидеры
Наибольшее количество новых лицензиатов зафиксировано в следующих регионах:
- Волынская область - 14 лицензий;
- Львовская область - 12 лицензий;
- город Киев – 10 лицензий.
Напомним, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") в период с 13 по 17 октября 2025 г. прекратила полное действие лицензий 481 перевозчика, среди которых 480 физических лиц-предпринимателей и 1 юридическое лицо.