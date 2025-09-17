Украина договорилась о новых квотах на грузовые перевозки: детали

Министерство развития общин и территорий Украины договорилось с иностранными партнерами о новых квотах на грузовые перевозки для украинских перевозчиков в 2025 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Что изменится для перевозчиков

Отмечается, что дополнительные разрешения для украинских перевозчиков грузов получены со следующими странами:

Азербайджан – +100 разрешений на перевозку грузов из/в третьи страны (+20% к основной квоте).

Босния и Герцеговина – +300 разрешений на двусторонние, транзитные и перевозки из/в третьи страны (+100% к основной квоте).

Сообщается, что бланки разрешений станут доступны для заказа в ближайшее время.

В Минразвитии отмечают, что продолжают работать над расширением возможностей для украинских перевозчиков на международных рынках для обеспечения стабильной логистики, развития бизнеса и укрепления экономического сотрудничества.

Напомним, с 1 января 2026 разрешения на грузовые перевозки в Европу перейдут в электронный формат. В настоящее время доступен тестовый доступ к новой цифровой системе.