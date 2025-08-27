В Украине обновили правила международных автомобильных перевозок: что изменится для участников рынка

В Украине начали действовать новые правила международных автомобильных перевозок, обновленных на уровне ООН в рамках Конвенции МДП. Эти изменения обязательны для всех стран-участниц, включая Украину, и направлены на упрощение и унификации перевозок, а также способствует уменьшению административной нагрузки на бизнес.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Ключевые нововведения для перевозчиков

Срок обязательной проверки транспортных средств для перевозок под таможенными печатями теперь составляет три года вместо двух. Соответственно, свидетельства о допущениях будут действовать в течение трех лет, что поможет перевозчикам сэкономить время и ресурсы.

Если перевозка началась до истечения срока действия свидетельства, документ остается действительным до момента доставки груза в конечный пункт назначения. Это гарантирует непрерывность перевозок и минимизирует риск задержек.

Эти обновления уже вступили в силу в Украине. Они будут способствовать более эффективному планированию логистики, уменьшению административной нагрузки на бизнес и повышению доверия к украинской таможенной системе.

Сведения о внесенных поправках уже зарегистрированы в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов.

О Конвенции МДП

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книги МДП (Конвенция МДП) — международное соглашение, принятое в 1975 году под эгидой Европейской экономической комиссии ООН.

Ее целью является создание системы транспортировки грузов, упрощающих процедуры их оформления при пересечении ими границ.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины, основанная в 1991 году, отвечает за представление интересов украинских перевозчиков в Международном Союзе Автомобильного Транспорта (МСАТ) и в системе МДП. Этот орган имеет право на выдачу книг МДП.

Книга МДП

Carnet TIR (книга МДП) — это таможенный сопроводительный документ, дающий право перевозить грузы через границу государств в опломбированных таможней кузовах автомобилей или контейнерах по упрощенным таможенным процедурам между государствами, признающими Конвенцию МДП.

Напомним, за первые три месяца 2025 года было подано 25,8 тысяч транзитных деклараций по процедуре совместного транзита, что превышает показатель за аналогичный период 2024 года более чем на 2 тысячи. Это наибольший объем деклараций за квартал с момента присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита.