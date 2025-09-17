Україна домовилася про нові квоти на вантажні перевезення: деталі

Міністерство розвитку громад та територій України домовилося з іноземними партнерами про нові квоти на вантажні перевезення для українських перевізників у 2025 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Що зміниться для перевізників

Зазначається, що додаткові дозволи для українських перевізників вантажів отримано з наступними країнами:

Азербайджан – +100 дозволів на перевезення вантажів з/до третіх країн (+20% до основної квоти).

Боснія і Герцеговина – +300 дозволів на двосторонні, транзитні та перевезення з/до третіх країн (+100% до основної квоти).

Повідомляється, що бланки дозволів стануть доступними для замовлення найближчим часом.

У Мінрозвитку зауважують, що продовжують працювати над розширенням можливостей для українських перевізників на міжнародних ринках задля забезпечення стабільної логістики, розвитку бізнесу та зміцнення економічної співпраці.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року дозволи на вантажні перевезення до Європи перейдуть в електронний формат. Наразі доступний тестовий доступ до нової цифрової системи.