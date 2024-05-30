Правительство одобрило эксперимент по е-ТТН для внутренних грузоперевозок

Правительство одобрило начало реализации двухлетнего экспериментального проекта по внедрению электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН) в сфере внутренних грузовых перевозок. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета Министров 30 мая.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Внедрение электронной товарно-транспортной накладной направлено на упрощение документооборота, повышение прозрачности грузовых перевозок и борьбу с нелегальными перевозчиками на территории Украины.

Электронный формат документа позволит минимизировать использование бумажных носителей и ускорить обмен информацией между участниками перевозочного процесса.

В течение следующих двух лет Мининфраструктуры будет реализовывать проект, предусматривающий интеграцию системы е-ТТН с другими государственными информационными ресурсами и тестирование их электронного информационного взаимодействия.

Принятие постановления предусматривает интеграцию системы е-ТТН с другими государственными информационными ресурсами и тестирование их электронного информационного взаимодействия.

Речь идет о системе взвешивания в движении (WIM), едином реестре товарно-транспортных накладных на перемещение алкогольных напитков, единой государственной системе электронного учета древесины, информационных систем Укртрансбезопасности и других.

Среди участников проекта кроме Мининфраструктуры есть другие органы государственной власти, а именно:

Государственная служба по безопасности на транспорте;

Министерство энергетики;

Министерство аграрной политики;

Министерство внутренних дел;

Национальная полиция;

Государственная налоговая служба;

Агентство восстановления и развития инфраструктуры;

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

Государственное предприятие "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности".

Участники грузовых перевозок могут присоединиться к системе е-ТТН по собственному желанию. Для этого необходимо обратиться к операторам платформ электронного документооборота.

Напомним, 14 декабря 2022 года в Украине заработал сайт для перевозчиков, на котором собрана информация о внедрении электронных товарно-транспортных накладных. На сайте собраны все нормативные акты, регулирующие вопросы перевозки грузов автомобильным транспортом с использованием электронной формы ТТН.