- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
Правительство одобрило эксперимент по е-ТТН для внутренних грузоперевозок
Правительство одобрило начало реализации двухлетнего экспериментального проекта по внедрению электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН) в сфере внутренних грузовых перевозок. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета Министров 30 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
Внедрение электронной товарно-транспортной накладной направлено на упрощение документооборота, повышение прозрачности грузовых перевозок и борьбу с нелегальными перевозчиками на территории Украины.
Электронный формат документа позволит минимизировать использование бумажных носителей и ускорить обмен информацией между участниками перевозочного процесса.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В течение следующих двух лет Мининфраструктуры будет реализовывать проект, предусматривающий интеграцию системы е-ТТН с другими государственными информационными ресурсами и тестирование их электронного информационного взаимодействия.
Принятие постановления предусматривает интеграцию системы е-ТТН с другими государственными информационными ресурсами и тестирование их электронного информационного взаимодействия.
Речь идет о системе взвешивания в движении (WIM), едином реестре товарно-транспортных накладных на перемещение алкогольных напитков, единой государственной системе электронного учета древесины, информационных систем Укртрансбезопасности и других.
Среди участников проекта кроме Мининфраструктуры есть другие органы государственной власти, а именно:
- Государственная служба по безопасности на транспорте;
- Министерство энергетики;
- Министерство аграрной политики;
- Министерство внутренних дел;
- Национальная полиция;
- Государственная налоговая служба;
- Агентство восстановления и развития инфраструктуры;
- Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- Государственное предприятие "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности".
Участники грузовых перевозок могут присоединиться к системе е-ТТН по собственному желанию. Для этого необходимо обратиться к операторам платформ электронного документооборота.
Напомним, 14 декабря 2022 года в Украине заработал сайт для перевозчиков, на котором собрана информация о внедрении электронных товарно-транспортных накладных. На сайте собраны все нормативные акты, регулирующие вопросы перевозки грузов автомобильным транспортом с использованием электронной формы ТТН.