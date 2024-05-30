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Уряд схвалив експеримент з е-ТТН для внутрішніх вантажоперевезень
Уряд схвалив початок реалізації дворічного експериментального проєкту з впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) у сфері внутрішніх вантажних перевезень. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 30 травня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Впровадження електронної товарно-транспортної накладної має на меті спрощення документообігу, підвищення прозорості вантажних перевезень та боротьбу з нелегальними перевізниками на території України.
Зазначається, що електронний формат документа дозволить мінімізувати використання паперових носіїв та пришвидшити обмін інформацією між учасниками перевізного процесу.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Протягом наступних двох років Мінінфраструктури реалізовуватиме проєкт, який передбачає інтеграцію системи е-ТТН з іншими державними інформаційними ресурсами та тестування їхньої електронної інформаційної взаємодії.
Ухвалення постанови передбачає інтеграцію системи е-ТТН з іншими державними інформаційними ресурсами, та тестування їхньої електронної інформаційної взаємодії.
Йдеться про систему зважування в русі (WIM), єдиний реєстр товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв, єдину державну систему електронного обліку деревини, інформаційні системи Укртрансбезпеки та іншими.
Серед учасників проєкту окрім Мінінфраструктури є інші органи державної влади, а саме:
- Державна служба з безпеки на транспорті;
- Міністерство енергетики;
- Міністерство аграрної політики;
- Міністерство внутрішніх справ;
- Національна поліція;
- Державна податкова служба;
- Агентство відновлення та розвитку інфраструктури;
- Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
- Державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки".
Учасники вантажних перевезень можуть приєднатись до системи е-ТТН за власним бажанням. Для цього потрібно звернутися до операторів платформ електронного документообігу.
Нагадаємо, 14 грудня 2022 року в Україні запрацював сайт для перевізників, на якому зібрано інформацію щодо впровадження електронних товарно-транспортних накладних. На сайті зібрано усі нормативні акти, що регулюють питання перевезення вантажів автомобільним транспортом з використанням електронної форми ТТН.