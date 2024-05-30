Уряд схвалив експеримент з е-ТТН для внутрішніх вантажоперевезень

Уряд схвалив початок реалізації дворічного експериментального проєкту з впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) у сфері внутрішніх вантажних перевезень. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 30 травня.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Впровадження електронної товарно-транспортної накладної має на меті спрощення документообігу, підвищення прозорості вантажних перевезень та боротьбу з нелегальними перевізниками на території України.

Зазначається, що електронний формат документа дозволить мінімізувати використання паперових носіїв та пришвидшити обмін інформацією між учасниками перевізного процесу.

Протягом наступних двох років Мінінфраструктури реалізовуватиме проєкт, який передбачає інтеграцію системи е-ТТН з іншими державними інформаційними ресурсами та тестування їхньої електронної інформаційної взаємодії.

Ухвалення постанови передбачає інтеграцію системи е-ТТН з іншими державними інформаційними ресурсами, та тестування їхньої електронної інформаційної взаємодії.

Йдеться про систему зважування в русі (WIM), єдиний реєстр товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв, єдину державну систему електронного обліку деревини, інформаційні системи Укртрансбезпеки та іншими.

Серед учасників проєкту окрім Мінінфраструктури є інші органи державної влади, а саме:

Державна служба з безпеки на транспорті;

Міністерство енергетики;

Міністерство аграрної політики;

Міністерство внутрішніх справ;

Національна поліція;

Державна податкова служба;

Агентство відновлення та розвитку інфраструктури;

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки".

Учасники вантажних перевезень можуть приєднатись до системи е-ТТН за власним бажанням. Для цього потрібно звернутися до операторів платформ електронного документообігу.

Нагадаємо, 14 грудня 2022 року в Україні запрацював сайт для перевізників, на якому зібрано інформацію щодо впровадження електронних товарно-транспортних накладних. На сайті зібрано усі нормативні акти, що регулюють питання перевезення вантажів автомобільним транспортом з використанням електронної форми ТТН.