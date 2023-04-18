Україну допустили до проєкту з приєднання до системи електронної товарно-транспортної накладної ЄС

Україна успішно пройшла відбір для участі у пілотному проєкті EU4Digital, який передбачає приєднання до єдиної системи електронної товарно-транспортної накладної Європейського союзу – е-CMR. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Протягом минулого року продовжувалася активна робота з впровадження електронної ТТН Україні. Ми маємо підтримку бізнесу у цьому напрямку та наразі тестуємо продукт. Перехід на електронну систему також матиме позитивний економічний ефект", - зазначив заступник міністра Анатолій Комірний.

Він зазначив, що електронні накладні дешевші паперових, а крім того, екологічніші, оскільки відмова від паперових документів сприятиме збереженню довкілля.

Перевагою системи е-ТТН в Україні також називається розробка одразу з урахуванням європейських стандартів обміну даними, що зробить інтеграцію з європейською системою e-CMR легшою.

Зазначається, що в рамках пілотного проєкту сформовано робочу групу, завданням якої є оцінка поточного стану справ з електронним обміном інформацією про вантажні перевезення в Україні та розробка дорожньої карти щодо запуску електронних супроводжувальних документів перевезення вантажів.

Дорожня карта буде розроблена протягом 2023 року на підставі оцінки поточного стану справ і включатиме план дій щодо інтеграції платформи електронних вантажних перевезень України та ЄС, зокрема, відповідності е-ТТН стандартам обміну електронною інформацією про вантажні перевезення (eFTI).

Нагадаємо, що електронна ТТН стане обовʼязковою в Україні з 1 серпня поточного року, через що у Мінвідновлення закликають бізнес долучатися до тестування послуги вже зараз.

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