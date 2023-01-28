Електронна товарно-транспортна накладна стане обовʼязковою з 1 серпня 2023 року: бізнес закликають долучитися до тестування послуги

Електронна товарно-транспортна накладна (е-ТТН) стане обовʼязковою з 1 серпня 2023 року, а вже з 1 лютого розпочнеться тестування послуги і ринок матиме півроку на адаптацію до нових правил.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку, громад, територій та інфраструктури.

У відомстві зазначають, що е-ТТН зробить ринок вантажних перевезень прозорішим, менш корумпованим.

"Для бізнесу використання електронних накладних буде дешевшим за паперові. І, загалом, це перший крок до впровадження міжнародних документів – e-CMR", - запевняють у Мінінфраструктури.

Там наголошують, що впровадження е-ТТН обов’язково відбудеться, тому вже зараз закликають бізнес долучатись до тестування системи, щоб до 1 серпня бути готовими працювати з документами.

Зокрема, з 1 лютого 2023 року бізнес має час на поступовий перехід, тестування та адаптацію до використання е-ТТН. Для цього компанії потрібно укласти договір з одним із провайдерів ЕДО, що приєдналися до проєкту, щоб 1 серпня бути повністю готовою до цифровізації цього бізнес-процесу.

Крім того, вже є провайдери електронного-документообігу, які пройшли тестування і можуть взаємодіяти з системою.

Планується, що працювати з документом можна буде у режимі реального часу всім сторонам вантажоперевезення одночасно – відправнику, одержувачу та перевізнику. Також вона дозволить оперативно проводити взаєморозрахунки за здійснене перевезення.

"Ми робимо якісний сервіс, який буде зручний для всіх контрагентів. В тому числі, для держави, яка позбудеться паперових носіїв даних у сфері вантажних перевезень, та для бізнесу, який отримає нову швидкість обігу товарно-транспортних накладних, а з нею і нову швидкість взаєморозрахунків. Зараз ми точно розуміємо – впровадження е-ТТН невідворотне. І ми маємо 6 місяців на тестування. Насправді, це не так вже й багато часу. Тому ми закликаємо бізнес і провайдерів електронного документообігу вже сьогодні долучатись і налагоджувати свої бізнес-процеси, вже враховуючи перехід на е-ТТН" – прокоментував Анатолій Комірний, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Зазначимо, робота над е-ТТН розпочалась ще 2019 року. Величезна частина завдань по проєкту була виконана ще до повномасштабного вторгнення Росії до України.

Наприкінці минулого року було завершено розробку Системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН). Перші три компанії-провайдери (EDIN, ПТАХ та AgriChain) пройшли тестування щодо взаємодії з Системою електронного документообігу е-ТТН.

Зокрема, дві компанії (EDIN та ПТАХ) вже успішно завершили тестування взаємодії, ще одна компанія (AgriChain) отримала рекомендації щодо доопрацювання свого програмного забезпечення.

Також в Україні запрацював сайт для перевізників, на якому зібрано інформацію щодо впровадження електронних товарно-транспортних накладних.