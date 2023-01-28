Электронная товарно-транспортная накладная станет обязательной с 1 августа 2023 года: бизнес призывают приобщиться к тестированию услуги

Электронная товарно-транспортная накладная (е-ТТН) станет обязательной с 1 августа 2023 года, а уже с 1 февраля начнется тестирование услуги и у рынка будет полгода на адаптацию к новым правилам.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития, общин, территорий и инфраструктуры.

В ведомстве отмечают, что е-ТТН сделает рынок грузовых перевозок более прозрачным, менее коррумпированным.

"Для бизнеса использование электронных накладных будет дешевле бумажных. И, в общем-то, это первый шаг к внедрению международных документов – e-CMR", - уверяют в Мининфраструктуры.

Там подчеркивают, что внедрение е-ТТН обязательно состоится, поэтому уже сейчас призывают бизнес приобщаться к тестированию системы, чтобы до 1 августа быть готовыми работать с документами.

В частности, с 1 февраля 2023 г. бизнес имеет время на постепенный переход, тестирование и адаптацию к использованию е-ТТН. Для этого компании нужно заключить договор с одним из присоединившихся к проекту провайдеров ЭДО, чтобы 1 августа быть полностью готовой к цифровизации этого бизнес-процесса.

Кроме того, уже есть провайдеры электронного документооборота, которые прошли тестирование и могут взаимодействовать с системой.

Планируется, что работать с документом можно будет в режиме реального времени всем сторонам грузоперевозки одновременно – отправителю, получателю и перевозчику. Также е-ТТН позволит оперативно производить взаиморасчеты за осуществленную перевозку.

"Мы делаем качественный сервис, который будет удобен для всех контрагентов. В том числе, для государства, которое лишится бумажных носителей данных в сфере грузовых перевозок, и для бизнеса, который получит новую скорость обращения товарно-транспортных накладных. Сейчас мы точно понимаем - внедрение е-ТТН неотвратимо. И мы имеем 6 месяцев на тестирование.На самом деле, это не так уж много.Поэтому мы призываем бизнес и провайдеров электронного документооборота уже сегодня присоединяться и налаживать свои бизнес-процессы, уже учитывая переход на е-ТТН" – прокомментировал Анатолий Камирный, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Отметим, работа по е-ТТН началась еще в 2019 году. Большая часть задач по проекту была выполнена еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

В конце прошлого года была завершена разработка системы электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН). Первые три компании-провайдеры (EDIN, ПТАХ и AgriChain) прошли тестирование по взаимодействию с Системой электронного документооборота е-ТТН.

В частности две компании (EDIN и ПТАХ) уже успешно завершили тестирование взаимодействия, еще одна компания (AgriChain) получила рекомендации по доработке своего программного обеспечения.

Также в Украине заработал сайт для перевозчиков, на котором собрана информация о внедрении электронных товарно-транспортных накладных.