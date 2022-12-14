В Україні запрацював сайт про впровадження електронних ТТН

В Україні запрацював сайт для перевізників, на якому зібрано інформацію щодо впровадження електронних товарно-транспортних накладних.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Сайт, зокрема, містить перелік провайдерів, які доєдналася до системи, а також інструкції для користувача та провайдера щодо початку роботи з е-ТТН", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на сайті зібрано усі нормативні акти, що регулюють питання перевезення вантажів автомобільним транспортом з використанням електронної форми ТТН.

Також там можна ознайомитися з актуальними новинами щодо реалізації проєкту та знайти відповіді на актуальні питання.

Нагадаємо, що використання е-ТТН стане обов’язковим для всіх автомобільних вантажних перевезень територією України після скасування воєнного стану.