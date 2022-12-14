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Категория
Транспорт
Дата публикации

В Украине заработал сайт о внедрении электронных ТТН

В Украине заработал сайт о внедрении электронных ТТН

В Украине заработал сайт для перевозчиков, на котором собрана информация о внедрении электронных товарно-транспортных накладных.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Сайт, в частности, содержит перечень присоединившихся к системе провайдеров, а также инструкции для пользователя и провайдера по началу работы с электронными ТТН", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте собраны все нормативные акты, регулирующие вопросы перевозки грузов автомобильным транспортом с использованием электронной формы ТТН.

Также там можно ознакомиться с актуальными новостями о реализации проекта и найти ответы на актуальные вопросы.

Напомним, что использование электронных ТТН станет обязательным для всех автомобильных грузовых перевозок по территории Украины после отмены военного положения.

Автор:
Нина Комащенко