Украину допустили к проекту по присоединению к системе электронной товарно-транспортной накладной ЕС

Украина успешно прошла отбор для участия в пилотном проекте EU4Digital, предусматривающем присоединение к единой системе электронной товарно-транспортной накладной Европейского союза – е-CMR. Об этом сообщают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

"В течение прошлого года продолжалась активная работа по внедрению электронной ТТН Украины. У нас есть поддержка бизнеса в этом направлении, и сейчас тестируем продукт. Переход на электронную систему также будет иметь положительный экономический эффект", - отметил замминистра Анатолий Комирный.

Он отметил, что электронные накладные дешевле бумажных, а кроме того, более экологичны, поскольку отказ от бумажных документов будет способствовать сохранению окружающей среды.

Преимуществом системы е-ТТН в Украине также называется разработка с учетом европейских стандартов обмена данными, что сделает интеграцию с европейской системой e-CMR более легкой.

Отмечается, что в рамках пилотного проекта сформирована рабочая группа, задачей которой является оценка текущего положения дел с электронным обменом информацией о грузовых перевозках в Украине и разработка дорожной карты по запуску электронных сопроводительных документов перевозки грузов.

Дорожная карта будет разработана в течение 2023 года на основании оценки текущего положения дел и будет включать план действий по интеграции платформы электронных грузовых перевозок Украины и ЕС, в частности соответствия е-ТТН стандартам обмена электронной информацией о грузовых перевозках (eFTI).

Напомним, что электронная ТТН станет обязательной в Украине с 1 августа текущего года, ввиду чего в Минвосстановления призывают бизнес приобщаться к тестированию услуги уже сейчас.

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