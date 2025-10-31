- Категорія
Цифровізація перевезень: коли в Україні впровадять електронні товарно-транспортні накладні
Україна розпочинає ключовий етап цифровізації перевезень. 3 листопада 2025 року стартує прийом заявок від компаній-операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.
Це тестування необхідне для повноцінного підключення операторів до системи, що дозволить їм надавати послуги українському бізнесу з формування та використання е-ТТН.
Ключові дати та етапи впровадження
У грудні очікується реєстрація перших електронних ТТН у системі. Бізнес зможе повноцінно використовувати е-ТТН від підключених операторів.
Інспектори Укртрансбезпеки розпочнуть перевірку електронних ТТН без вимоги паперових дублікатів. Електронна ТТН матиме таку ж юридичну силу, як і паперова.
У травні 2026 року планується забезпечити можливість використання актів коригування ТТН та завершити основну модернізацію системи.
На кінець наступного року планується завершити роботу зі спеціальними формами е-ТТН, а також врегулювати обов’язкове використання е-ТТН на законодавчому рівні, включаючи визначення термінів та перехідного періоду.
Переваги е-ТТН
Впровадження системи е-ТТН вирішить низку проблем як для бізнесу, так і для держави:
Для бізнесу — це економія ресурсів, зниження вартості документообігу та пришвидшення розрахункових операцій.
Для держави — забезпечення прозорості у перевезеннях, механізми попередження нелегальних перевезень, перенавантаження доріг та уникнення сплати податків.
Результатом модернізації має стати можливість обробляти не менше 1 мільйона транзакцій на добу з можливістю подальшого масштабування.
Дії компанії, що має на меті використовувати е-ТТН:
- Зв'язатись з оператором ЕДО та переконатись, що він подав заявку на тестування системи.
- Отримати інформацію від оператора ЕДО щодо завершення тестування та підключення до системи.
- Використовувати е-ТТН за потреби замість паперових ТТН.
Проєкт реалізується командою Мінрозвитку спільно з "Укртрансбезпекою" та технічним адміністратором – ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки".
Нагадаємо, у травні 2024 року уряд схвалив початок реалізації дворічного експериментального проєкту з впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) у сфері внутрішніх вантажних перевезень.