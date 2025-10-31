Запланована подія 2

Цифровізація перевезень: коли в Україні впровадять електронні товарно-транспортні накладні

грузовики, работник
Україна розпочинає ключовий етап цифровізації перевезень. / Freepik

Україна розпочинає ключовий етап цифровізації перевезень. 3 листопада 2025 року стартує прийом заявок від компаній-операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Це тестування необхідне для повноцінного підключення операторів до системи, що дозволить їм надавати послуги українському бізнесу з формування та використання е-ТТН.

Ключові дати та етапи впровадження

У грудні очікується реєстрація перших електронних ТТН у системі. Бізнес зможе повноцінно використовувати е-ТТН від підключених операторів.

Інспектори Укртрансбезпеки розпочнуть перевірку електронних ТТН без вимоги паперових дублікатів. Електронна ТТН матиме таку ж юридичну силу, як і паперова.

У травні 2026 року планується забезпечити можливість використання актів коригування ТТН та завершити основну модернізацію системи.

На кінець наступного року планується завершити роботу зі спеціальними формами е-ТТН, а також врегулювати обов’язкове використання е-ТТН на законодавчому рівні, включаючи визначення термінів та перехідного періоду.

Переваги е-ТТН

Впровадження системи е-ТТН вирішить низку проблем як для бізнесу, так і для держави:

Для бізнесу — це економія ресурсів, зниження вартості документообігу та пришвидшення розрахункових операцій.

Для держави — забезпечення прозорості у перевезеннях, механізми попередження нелегальних перевезень, перенавантаження доріг та уникнення сплати податків.

Результатом модернізації має стати можливість обробляти не менше 1 мільйона транзакцій на добу з можливістю подальшого масштабування.

Дії компанії, що має на меті використовувати е-ТТН:

  1. Зв'язатись з оператором ЕДО та переконатись, що він подав заявку на тестування системи. 
  2. Отримати інформацію від оператора ЕДО щодо завершення тестування та підключення до системи. 
  3. Використовувати е-ТТН за потреби замість паперових ТТН.

Проєкт реалізується командою Мінрозвитку спільно з "Укртрансбезпекою" та технічним адміністратором – ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки".

Нагадаємо, у травні 2024 року уряд схвалив початок реалізації дворічного експериментального проєкту з впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) у сфері внутрішніх вантажних перевезень.

Автор:
Тетяна Ковальчук