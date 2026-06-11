Тендери на FPV-дрони та зниження цін: всі оборонні закупівлі переведуть у цифровий формат

Міноборони планує перевести всі оборонні закупівлі на електронні тендери до кінця літа 2026 року. Головна мета масштабної цифровізації — посилити конкуренцію серед виробників, знизити закупівельні ціни на техніку та повністю прибрати людський фактор для подолання корупційних ризиків

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Про деталі реформи розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік під час заходу "Забезпечення належного рівня прозорості та підзвітностІ оборонних закупівель у контексті виконання рекомендації стратегічного огляду системи оборонних закупівель України".

"Глобальна наша задача – це перевести всі оборонні закупівлі на електронні тендери. Тому що електронні тендери дають: а) – кращу ціну, б) – конкуренцію; і конкуренція породжує конкуренцію і в технологіях", — повідомив Банік.

Зараз оборонні закупівлі відбуваються за кількістю, назвою та характеристиками товарів, але без прямої цінової конкуренції між учасниками. За словами заступника міністра, деякі виробники системно зменшують вартість продукції, щоб за той самий обсяг бюджетних коштів поставити армії більшу кількість засобів. Інші компанії суворо дотримуються своєї цінової політики. Держава зацікавлена в підвищенні ефективності використання коштів, тому пріоритетом стануть відкриті торги.

У найближчих планах відомства — запуск електронних тендерів на закупівлю FPV-дронів, квадроциклів та інших засобів забезпечення.

Паралельно Міноборони будує єдину цифрову екосистему. Вона поєднає систему DOT-Chain, закупівельну систему та технічний функціонал, що дозволить контролювати всі етапи постачання.

"І відповідно на серпень, до кінця літа, орієнтуємося на великий цифровий стрибок. Для того, щоб ще більше зменшити потенційні ризики щодо корупції, зменшити людські фактори., підвищити безпеку", — заявив заступник міністра.

Довідково

У березні 2026 року Мстислав Банік був призначений на посаду заступника міністра оборони України. Він відповідає за реформу закупівель для українського війська.



Мстислав Банік / Міноборони

Має досвід створення державних цифрових продуктів. У Міністерстві цифрової трансформації відповідав за запуск і розвиток застосунку "Дія". У Міноборони очолював розвиток Армія+ та Резерв+.

Нагадаємо, у травні Міноборони законтрактувало рекордну партію далекобійних артилерійських пострілів 155 мм для Сил оборони, збільшивши обсяг постачання на десятки тисяч одиниць завдяки конкуренції серед виробників.