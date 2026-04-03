Яблоки в Украине могут подорожать в ближайшее время: производители предупреждают о дефиците товара

В Украине наблюдается дефицит качественных яблок, что в ближайшее время приведет к заметному росту цен на внутреннем рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует AgroTiаmes.

По словам директора ООО "Молодежный аграрный союз" Виталия Нигалатия, текущая ситуация связана со сложными погодными условиями и особенностями прошлого сезона вегетации.

Значительная часть урожая была заложена на хранение в хранилища уже в состоянии перезрелости.

Из-за природных процессов такие плоды имеют гораздо более короткий срок реализации и быстрее теряют свои вкусовые и визуальные характеристики, что заставляет производителей ускорять продажу или списывать часть товара.

"По моему мнению, на рынке мало качественного товарного яблока, и оно будет дорожать", - отметил эксперт.

Дополнительным фактором дефицита стал отказ ряда производителей от препаратов для отсрочки созревания — в частности Харвиста, позволяющего заложить плоды на хранение в оптимальной кондиции.

Как следствие, предложение качественного товара сокращается скорее ожидаемого, что уже создает предпосылки для ценового скачка.

Напомним, в сезоне 2024/25 Украина экспортировала на внешние рынки 16,8 тыс. тонн яблок, общая стоимость которых составила $10,1 млн. Этот показатель на 64% меньше, чем в сезоне 2023/24, когда экспорт яблок достиг 47 тыс. тонн.