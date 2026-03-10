Украинские яблоки выходят на рынок Индии: потенциальный экспорт – полмиллиарда гривен

После успешной пробной поставки, украинские производители могут заключать контракты и начинать регулярный экспорт яблок в Индию. В перспективе украинские производители могли бы поставлять на индийский рынок до 500 контейнеров яблок в год общей стоимостью около полумиллиарда гривен.

Об этом Delo.ua сообщил глава Укрсадвинпрома Владимир Печко.

Украинские яблоки получили доступ к рынку Индии

Как сообщил председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук, тестовая партия украинских яблок, которая ранее была отправлена в Индию, подтвердила соответствие продукции требованиям местного рынка.

По его словам, теперь производители яблок могут заключать контракты и вступать в полноценную торговлю.

"Одним из ключевых вызовов для экспорта остается логистика, ведь транспортировка в Индию занимает гораздо больше времени, чем до традиционных рынков сбыта", - отметил Ткачук.

Экспортный потенциал яблок

Печко отметил, что у Украины есть значительный потенциал для экспорта яблок в Индию. Условно производители могли отправлять даже тысячу контейнеров продукции. Однако в настоящее время Украина ограничена объемами экспортно ориентированной продукции.

Украина имеет примерно тысячу контейнеров экспортно ориентированных яблок, однако этот объем распределяется между различными рынками, в частности странами Ближнего Востока и Европы, включая Дубай, Великобританию и Швецию.

"Реально мы могли бы поставлять в Индию около 500 контейнеров яблок в год. Это общий объем около полумиллиарда гривен", - сказал глава Укрсадвинпрома.

В отрасли ожидается, что полноценный экспорт украинских яблок в Индию может начаться уже со следующего года.

В настоящее время садоводы заинтересованы во внутреннем рынке, где цены выше, чем на внешних рынках, добавил Печко.

Еще одним фактором является длительное время логистики: доставка яблок в Индию занимает около двух месяцев, что делает поставки в конце сезона рискованными.

Об индийском рынке яблок

Индия — один из самых больших рынков мира, но в то же время один из самых сложных с точки зрения логистики. Для украинских садоводов это возможность диверсифицировать экспорт и снизить зависимость от традиционных рынков Ближнего Востока.

По данным международных исследований рынка, Индия ежегодно импортирует около 500–560 тыс. тонн яблок на сумму свыше $400 млн. Основными поставщиками являются Иран, Турция, Афганистан и США.

В то же время, украинский экспорт яблок пока значительно меньше: в сезоне 2024/2025 Украина поставила на внешние рынки лишь 16,8 тыс. тонн продукции на $10,1 млн.

Выход на индийский рынок может стать одним из путей возобновления экспорта украинских садоводов.

Ранее среди основных покупателей украинских яблок были страны Ближнего Востока, в частности, ОАЭ и Саудовская Аравия.