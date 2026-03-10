Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Наличный курс:

USD

44,10

43,95

EUR

51,50

51,27

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские яблоки выходят на рынок Индии: потенциальный экспорт – полмиллиарда гривен

Яблоки
Украина может поставлять на индийский рынок до 500 контейнеров яблок в год. / Pixabay

После успешной пробной поставки, украинские производители могут заключать контракты и начинать регулярный экспорт яблок в Индию. В перспективе украинские производители могли бы поставлять на индийский рынок до 500 контейнеров яблок в год общей стоимостью около полумиллиарда гривен.

Об этом Delo.ua сообщил глава Укрсадвинпрома Владимир Печко.

Украинские яблоки получили доступ к рынку Индии

Как сообщил председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук, тестовая партия украинских яблок, которая ранее была отправлена в Индию, подтвердила соответствие продукции требованиям местного рынка.

По его словам, теперь производители яблок могут заключать контракты и вступать в полноценную торговлю.

"Одним из ключевых вызовов для экспорта остается логистика, ведь транспортировка в Индию занимает гораздо больше времени, чем до традиционных рынков сбыта", - отметил Ткачук.

Экспортный потенциал яблок

Печко отметил, что у Украины есть значительный потенциал для экспорта яблок в Индию. Условно производители могли отправлять даже тысячу контейнеров продукции. Однако в настоящее время Украина ограничена объемами экспортно ориентированной продукции.

Украина имеет примерно тысячу контейнеров экспортно ориентированных яблок, однако этот объем распределяется между различными рынками, в частности странами Ближнего Востока и Европы, включая Дубай, Великобританию и Швецию.

"Реально мы могли бы поставлять в Индию около 500 контейнеров яблок в год. Это общий объем около полумиллиарда гривен", - сказал глава Укрсадвинпрома.

В отрасли ожидается, что полноценный экспорт украинских яблок в Индию может начаться уже со следующего года.

В настоящее время садоводы заинтересованы во внутреннем рынке, где цены выше, чем на внешних рынках, добавил Печко.

Еще одним фактором является длительное время логистики: доставка яблок в Индию занимает около двух месяцев, что делает поставки в конце сезона рискованными.

Об индийском рынке яблок

Индия — один из самых больших рынков мира, но в то же время один из самых сложных с точки зрения логистики. Для украинских садоводов это возможность диверсифицировать экспорт и снизить зависимость от традиционных рынков Ближнего Востока.

По данным международных исследований рынка, Индия ежегодно импортирует около 500–560 тыс. тонн яблок на сумму свыше $400 млн. Основными поставщиками являются Иран, Турция, Афганистан и США.

В то же время, украинский экспорт яблок пока значительно меньше: в сезоне 2024/2025 Украина поставила на внешние рынки лишь 16,8 тыс. тонн продукции на $10,1 млн.

Выход на индийский рынок может стать одним из путей возобновления экспорта украинских садоводов.

Ранее среди основных покупателей украинских яблок были страны Ближнего Востока, в частности, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Автор:
Анна Мурашко