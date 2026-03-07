Запланована подія 2

Украинский экспорт яблок упал на треть: какие причины

яблоки
Украинский экспорт яблок сократился на треть / Depositphotos

В течение периода с июля 2025 по январь 2026 Украина поставила на внешние рынки 11,7 тысячи тонн яблок. Общая стоимость экспортируемой продукции составила около $7 млн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой наAgroTimes .

По словам руководителя USPA Fruit Владимира Гуржия, в этом сезоне прорыва в экспорте не ожидается. В настоящее время существует риск не достичь показателей предыдущего маркетингового года, когда страна экспортировала 16,8 тысяч тонн фруктов.

Причины снижения экспорта

Главными факторами падения объемов стали неблагоприятные условия и острый дефицит рабочей силы в аграрном секторе.

За неимением кадров часть урожая не удалось собрать в оптимальные сроки, что негативно повлияло на качество фруктов. Как следствие, значительная часть яблок, которые могли быть реализованы в свежем виде на внешних рынках, была направлена на промышленную переработку.

"Часть яблок не собрали в оптимальные сроки, а впоследствии отправили на переработку, что сузило экспортный потенциал и предложение качественного фреш-яблока", — отмечает Гуржий.

Также высокая внутренняя цена делает экспорт менее привлекательным, тенденция к уменьшению удельного веса на свежий экспорт сохраняется.

Ключевые рынки сбыта

Основными направлениями для украинского яблока остаются Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Узбекистан.

Важную роль играет Турция, через которую осуществляется реэкспорт продукции в Ирак и страны Центральной Азии.

Также устойчивый спрос сохраняется со стороны Швеции и частично Малайзии. Несмотря на отлаженные каналы сбыта, конкуренция на этих рынках усиливается из-за внутренних факторов в Украине.

Напомним, в сезоне 2024/25 Украина экспортировала на внешние рынки 16,8 тыс. тонн яблок, общая стоимость которых составила $10,1 млн. Этот показатель на 64% меньше, чем в сезоне 2023/24, когда экспорт яблок достиг 47 тыс. тонн.

Автор:
Татьяна Бессараб