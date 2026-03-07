Український експорт яблук впав на третину: які причини

Протягом періоду з липня 2025 року по січень 2026 року Україна поставила на зовнішні ринки 11,7 тисячі тонн яблук. Загальна вартість експортованої продукції склала близько $7 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на AgroTimes.

За словами керівника USPA Fruit Володимира Гуржія, цього сезону прориву в експорті не очікується. Наразі існує ризик не досягти показників попереднього маркетингового року, коли країна експортувала 16,8 тисячі тонн фруктів.

Причини зниження експорту

Головними чинниками падіння обсягів стали несприятливі погодні умови та гострий дефіцит робочої сили в аграрному секторі.

Через брак кадрів частину врожаю не вдалося зібрати в оптимальні терміни, що негативно вплинуло на якість фруктів. Як наслідок, значна частка яблук, які могли бути реалізовані у свіжому вигляді на зовнішніх ринках, була спрямована на промислове перероблення.

"Частину яблука не зібрали в оптимальні строки, а згодом відправили на переробку, що звузило експортний потенціал і пропозицію якісного фреш-яблука", — зазначає Гуржій.

Також висока внутрішня ціна робить експорт менш привабливим, тенденція до зменшення частки на свіжий експорт зберігається.

Ключові ринки збуту

Основними напрямками для українського яблука залишаються Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Узбекистан.

Важливу роль відіграє Туреччина, через яку здійснюється реекспорт продукції до Іраку та країн Центральної Азії.

Також стабільний попит зберігається з боку Швеції та частково Малайзії. Попри налагоджені канали збуту, конкуренція на цих ринках посилюється через внутрішні чинники в Україні.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 Україна експортувала на зовнішні ринки 16,8 тис. тонн яблук, загальна вартість яких становила $10,1 млн. Цей показник на 64% менший, ніж у сезоні 2023/24, коли експорт яблук сягнув 47 тис. тонн.