Українські яблука виходять на ринок Індії: потенційний експорт – пів мільярда гривень

Після успішної пробної поставки українські виробники можуть укладати контракти та розпочинати регулярний експорт яблук до Індії. У перспективі садівники могли б постачати на індійський ринок до 500 контейнерів яблук на рік загальною вартістю близько пів мільярда гривень.

Про це Delo.ua повідомив голова Укрсадвинпрому Володимир Печко.

Українські яблука отримали доступ до ринку Індії

Як повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, тестова партія українських яблук, яка раніше була відправлена до Індії, підтвердила відповідність продукції вимогам місцевого ринку.

За його словами, тепер виробники яблук можуть укладати контракти та розпочинати повноцінну торгівлю.

"Одним із ключових викликів для експорту залишається логістика, адже транспортування до Індії займає значно більше часу, ніж до традиційних ринків збуту", - зазначив Ткачук.

Експортний потенціал яблук

Печко зауважив, що Україна має значний потенціал для експорту яблук до Індії. Умовно виробники могли б відправляти навіть тисячу контейнерів продукції. Однак наразі Україна обмежена обсягами експортно орієнтованої продукції.

Україна наразі має приблизно тисячу контейнерів експортно орієнтованих яблук, однак цей обсяг розподіляється між різними ринками, зокрема країнами Близького Сходу та Європи, включно з Дубаєм, Великою Британією та Швецією.

"Реально ми могли б постачати в Індію близько 500 контейнерів яблук на рік. Це загальний об'єм на близько пів мільярда гривень", - сказав голова Укрсадвинпрому.

У галузі очікують, що повноцінний експорт українських яблук до Індії може розпочатися вже з наступного року.

Наразі садівники зацікавлені у внутрішньому ринку, де ціни вищі, ніж на зовнішніх ринках, додав Печко.

Ще одним фактором є тривалий час логістики: доставка яблук до Індії займає близько двох місяців, що робить постачання наприкінці сезону ризикованим.

Про індійський ринок яблук

Індія — один із найбільших ринків світу, але водночас один із найскладніших з точки зору логістики. Для українських садівників це можливість диверсифікувати експорт і зменшити залежність від традиційних ринків Близького Сходу.

За даними міжнародних досліджень ринку, Індія щороку імпортує близько 500–560 тис. тонн яблук на суму понад $400 млн, основними постачальниками є Іран, Туреччина, Афганістан та США.

Водночас український експорт яблук поки що значно менший: у сезоні 2024/2025 Україна поставила на зовнішні ринки лише 16,8 тис. тонн продукції на $10,1 млн.

Вихід на індійський ринок може стати одним із шляхів відновлення експорту українських садівників.

Раніше серед основних покупців українських яблук були країни Близького Сходу, зокрема ОАЕ та Саудівська Аравія.