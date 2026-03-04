Запланована подія 2

Сади півдня України постраждали від морозів: абрикос – серед лідерів втрат

фрукти
Морози на Миколаївщині найбільше вдарили по абрикосу / Depositphotos

Зимові морози до –15°C у січні 2026 року пошкодили до 43% листових бруньок абрикоса в Миколаївській області. За оцінками агрометеорологів, це може негативно вплинути на врожайність культури у 2026 році, тоді як інші плодові дерева суттєвих втрат не зазнали.

Як пише Delo.ua, про це інформує East-fruit.

Кліматичні ризики для садівництва

У Миколаївській області зимові морози спричинили локальні ушкодження плодових насаджень. Найбільше постраждали абрикос і груша, тоді як озимі культури, багаторічні трави, а також інші кісточкові й зерняткові дерева пережили холодний період без втрат.

За даними агрометеорологів, у лютому озимі перебували у стані зимового спокою, загибелі рослин не зафіксовано. Водночас після зниження температури до –15 °C 27 січня 2026 року фахівці провели відрощування гілок плодових культур, відібраних на півночі області (гідрологічна станція Первомайськ).

Дослідження показало пошкодження 43% листкових бруньок абрикоса та 14% - груші. У вишні, сливи та яблуні ушкоджень не виявлено.

Для абрикоса такі показники є відчутними: за умови ушкодження також квіткових бруньок це може негативно позначитися на врожайності та якості плодів у 2026 році. Груша, за оцінками фахівців, наразі перебуває у зоні помірного ризику — за відсутності подальших весняних морозів істотного зниження врожаю не очікується.

Березень стане вирішальним

Подальший вплив зимових морозів на сади Миколаївщини залежатиме від погодних умов у березні–квітні. Повторні хвилі холоду під час набухання бруньок або цвітіння можуть суттєво посилити наслідки січневих морозів.

Як зазначають експерти, для садівників півдня України це чергове свідчення зростання кліматичних ризиків: навіть короткочасні морози до –15 °C здатні мати відчутні економічні наслідки, насамперед для ранніх кісточкових культур.

Нагадаємо, на початку березня 2026 року український ринок яблук демонструє суттєве зростання цін. Так, у супермаркетах сортові яблука продаються приблизно по 70 грн за кілограм. 

Автор:
Ольга Опенько