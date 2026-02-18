Морози та ожеледиця стримують поставки пшениці з України, закупівельні ціни зростають

Нова хвиля морозів та ожеледиці цього тижня стримала поставки української пшениці до чорноморських портів, що змусило експортерів підвищувати закупівельні ціни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Електронної зернової біржі.

Українська пшениця дорожчає

Цього тижня нова хвиля морозів та ожеледиця продовжила обмежувати поставки зерна в порти України, через що експортери були змушені підвищувати закупівельні ціни, щоб стимулювати поставки.

На біржах ціни на пшеницю також зростають під впливом спекуляцій щодо можливого пошкодження посівів озимої пшениці у основних країнах-експортерах. Водночас посилена конкуренція з пшеницею з Аргентини, Австралії та Індії продовжує стримувати ціни на світовому ринку.

В Україні протягом тижня експортні закупівельні ціни на пшеницю виросли на 50–100 грн/т і зараз складають:

Продовольча пшениця: 10 500–10 650 грн/т або 215–217 $/т з доставкою до чорноморських портів.

Фуражна пшениця: 10 250–10 300 грн/т або 208–209 $/т.

За цей період березневі ф’ючерси на пшеницю дещо підросли завдяки активізації експорту:

SRW-пшениця в Чикаго: +1,7% до 197,6 $/т.

HRW-пшениця в Канзас-Сіті: +1,9% до 198 $/т.

Пшениця на Euronext в Парижі: +0,5% до 190,5 €/т або 225,6 $/т.

Водночас ф’ючерси на HRS-пшеницю в Міннеаполісі знизилися на 0,5% до 208,8 $/т.

Delo.ua повідомляло, що на посівну кампанію 2026 року в Україні впливатимуть погодні ризики, дефіцит добрив та проблеми з логістикою. Загалом очікується врожай орієнтовно на рівні 50 млн тонн. Проте значних структурних зрушень щодо посівних площ не буде. Крім того, дефіцит добрив загрожує недобором до 10% врожаю зернових.