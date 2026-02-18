Запланована подія 2

Морози та ожеледиця стримують поставки пшениці з України, закупівельні ціни зростають

пшениця
Пшениця з України дорожчає / Freepik

Нова хвиля морозів та ожеледиці цього тижня стримала поставки української пшениці до чорноморських портів, що змусило експортерів підвищувати закупівельні ціни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Електронної зернової біржі.

Українська пшениця дорожчає

Цього тижня нова хвиля морозів та ожеледиця продовжила обмежувати поставки зерна в порти України, через що експортери були змушені підвищувати закупівельні ціни, щоб стимулювати поставки.

На біржах ціни на пшеницю також зростають під впливом спекуляцій щодо можливого пошкодження посівів озимої пшениці у основних країнах-експортерах. Водночас посилена конкуренція з пшеницею з Аргентини, Австралії та Індії продовжує стримувати ціни на світовому ринку.

В Україні протягом тижня експортні закупівельні ціни на пшеницю виросли на 50–100 грн/т і зараз складають:

  • Продовольча пшениця: 10 500–10 650 грн/т або 215–217 $/т з доставкою до чорноморських портів.
  • Фуражна пшениця: 10 250–10 300 грн/т або 208–209 $/т.

За цей період березневі ф’ючерси на пшеницю дещо підросли завдяки активізації експорту:

  • SRW-пшениця в Чикаго: +1,7% до 197,6 $/т.
  • HRW-пшениця в Канзас-Сіті: +1,9% до 198 $/т.
  • Пшениця на Euronext в Парижі: +0,5% до 190,5 €/т або 225,6 $/т.

Водночас ф’ючерси на HRS-пшеницю в Міннеаполісі знизилися на 0,5% до 208,8 $/т.

Delo.ua повідомляло, що на посівну кампанію 2026 року в Україні впливатимуть погодні ризики, дефіцит добрив та проблеми з логістикою. Загалом очікується врожай  орієнтовно на рівні 50 млн тонн. Проте значних структурних зрушень щодо посівних площ не буде.  Крім того, дефіцит добрив загрожує недобором до 10% врожаю зернових.

Автор:
Ольга Опенько