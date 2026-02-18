Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,53

51,39

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Морозы и гололед сдерживают поставки пшеницы из Украины, закупочные цены растут

пшеница
Пшеница из Украины дорожает / Freepik

Новая волна морозов и гололедицы на этой неделе сдержала поставки украинской пшеницы в черноморские порты, что заставило экспортеров повышать закупочные цены.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Электронной зерновой биржи.

Украинская пшеница дорожает

На этой неделе новая волна морозов и гололедица продолжила ограничивать поставки зерна в порты Украины, поэтому экспортеры были вынуждены повышать закупочные цены, чтобы стимулировать поставки.

На биржах цены на пшеницу также растут под влиянием спекуляций по поводу возможного повреждения посевов озимой пшеницы в основных странах-экспортерах. В то же время, усиленная конкуренция с пшеницей из Аргентины, Австралии и Индии продолжает сдерживать цены на мировом рынке.

В Украине за неделю экспортные закупочные цены на пшеницу выросли на 50–100 грн/т и сейчас составляют:

  • Продовольственная пшеница: 10 500–10 650 грн/т или 215–217 $/т с доставкой в черноморские порты.
  • Фуражная пшеница: 10250–10300 грн/т или 208–209$/т.

За этот период мартовские фьючерсы на пшеницу несколько подросли благодаря активизации экспорта:

  • SRW-пшеница в Чикаго: +1,7% до 197,6$/т.
  • HRW-пшеница в Канзас-Сити: +1,9% до 198$/т.
  • Пшеница на Euronext в Париже: +0,5% до 190,5€/т или 225,6$/т.

В то же время фьючерсы на HRS-пшеницу в Миннеаполисе снизились на 0,5% до 208,8 $/т.

Delo.ua сообщало, что на посевную кампанию 2026 в Украине будут влиять погодные риски, дефицит удобрений и проблемы с логистикой. В общей сложности ожидается урожай ориентировочно на уровне 50 млн тонн. Однако значительных структурных сдвигов по посевным площадям не будет. Кроме того, дефицит удобрений чревато недобором до 10% урожая зерновых.

Автор:
Ольга Опенько