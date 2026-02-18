Морозы и гололед сдерживают поставки пшеницы из Украины, закупочные цены растут

Новая волна морозов и гололедицы на этой неделе сдержала поставки украинской пшеницы в черноморские порты, что заставило экспортеров повышать закупочные цены.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Электронной зерновой биржи.

Украинская пшеница дорожает

На этой неделе новая волна морозов и гололедица продолжила ограничивать поставки зерна в порты Украины, поэтому экспортеры были вынуждены повышать закупочные цены, чтобы стимулировать поставки.

На биржах цены на пшеницу также растут под влиянием спекуляций по поводу возможного повреждения посевов озимой пшеницы в основных странах-экспортерах. В то же время, усиленная конкуренция с пшеницей из Аргентины, Австралии и Индии продолжает сдерживать цены на мировом рынке.

В Украине за неделю экспортные закупочные цены на пшеницу выросли на 50–100 грн/т и сейчас составляют:

Продовольственная пшеница: 10 500–10 650 грн/т или 215–217 $/т с доставкой в черноморские порты.

Фуражная пшеница: 10250–10300 грн/т или 208–209$/т.

За этот период мартовские фьючерсы на пшеницу несколько подросли благодаря активизации экспорта:

SRW-пшеница в Чикаго: +1,7% до 197,6$/т.

HRW-пшеница в Канзас-Сити: +1,9% до 198$/т.

Пшеница на Euronext в Париже: +0,5% до 190,5€/т или 225,6$/т.

В то же время фьючерсы на HRS-пшеницу в Миннеаполисе снизились на 0,5% до 208,8 $/т.

Delo.ua сообщало, что на посевную кампанию 2026 в Украине будут влиять погодные риски, дефицит удобрений и проблемы с логистикой. В общей сложности ожидается урожай ориентировочно на уровне 50 млн тонн. Однако значительных структурных сдвигов по посевным площадям не будет. Кроме того, дефицит удобрений чревато недобором до 10% урожая зерновых.