Сады юга Украины пострадали от морозов: абрикос – среди лидеров потерь

XL
Морозы на Николаевщине больше всего ударили по абрикосу / Depositphotos

Зимние морозы до -15 ° C в январе 2026 повредили до 43% листовых почек абрикоса в Николаевской области. По оценкам агрометеорологов, это может негативно повлиять на урожайность культуры в 2026 году, тогда как другие плодовые деревья существенных потерь не понесли.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует East-fruit.

Климатические риски для садоводства

В Николаевской области зимние морозы повлекли за собой локальные повреждения плодовых насаждений. Больше всего пострадали абрикос и груша, в то время как озимые культуры, многолетние травы, а также другие косточковые и семечковые деревья пережили холодный период без потерь.

По данным агрометеорологов, в феврале озимые находились в состоянии зимнего покоя, гибель растений не зафиксирована. В то же время после снижения температуры до -15 °C 27 января 2026 специалисты провели отращивание ветвей плодовых культур, отобранных на севере области (гидрологическая станция Первомайск).

Исследование показало повреждение 43% листовых почек абрикоса и 14% – груши. В вишне, сливах и яблонях повреждений не обнаружено.

Для абрикоса такие показатели ощутимы: при повреждении также цветочных почек это может негативно сказаться на урожайности и качестве плодов в 2026 году. Груша, по оценкам специалистов, находится в зоне умеренного риска — при отсутствии дальнейших весенних морозов существенного снижения урожая не ожидается.

Март станет решающим

Дальнейшее влияние зимних морозов на сады Николаевщины будет зависеть от погодных условий в марте-апреле. Повторные волны холода во время набухания почек или цветения могут существенно усугубить последствия январских морозов.

Как отмечают эксперты, для садоводов юга Украины это очередное свидетельство роста климатических рисков: даже кратковременные морозы до –15 °C способны иметь ощутимые экономические последствия, в первую очередь для ранних косточковых культур.

Напомним, в начале марта 2026 года украинский рынок яблок демонстрирует существенный рост цен. Так, в супермаркетах сортовые яблоки продаются примерно по 70 грн. за килограмм.

Автор:
Ольга Опенько