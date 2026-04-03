Яблука в Україні можуть подорожчати найближчим часом: виробники попереджають про дефіцит товару

В Україні спостерігається дефіцит якісних яблук, що найближчим часом призведе до помітного зростання цін на внутрішньому ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує AgroTiаmes.

За словами директора ТОВ "Молодіжна аграрна спілка" Віталія Нігалатія, поточна ситуація пов’язана зі складними погодними умовами та особливостями минулого сезону вегетації.

Значна частина врожаю була закладена на зберігання у сховища вже у стані перестиглості.

Через природні процеси такі плоди мають значно коротший термін реалізації та швидше втрачають свої смакові та візуальні характеристики, що змушує виробників прискорювати продаж або списувати частину товару.

"На мою думку, на ринку мало якісного товарного яблука, і воно буде дорожчати", — зазначив експерт.

Додатковим фактором дефіциту стала відмова ряду виробників від препаратів для відтермінування дозрівання — зокрема Харвісту, який дозволяє закласти плоди на зберігання в оптимальній кондиції.

Як наслідок, пропозиція якісного товару скорочується швидше за очікуване, що вже створює передумови для цінового стрибка.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 Україна експортувала на зовнішні ринки 16,8 тис. тонн яблук, загальна вартість яких становила $10,1 млн. Цей показник на 64% менший, ніж у сезоні 2023/24, коли експорт яблук сягнув 47 тис. тонн.