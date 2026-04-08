Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Яблука можуть подешевшати: погіршення якості та імпорт тиснуть на ринок

Ситуація на ринку яблук в Україні викликає зростаюче занепокоєння через погіршення якості продукції та слабкий попит, що може призвести до зниження цін наприкінці сезону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення AgroTimes.

За словами експерта, частина врожаю була зібрана в умовах тривалих дощів, що негативно вплинуло на якість плодів і їх здатність до зберігання.

Яблука, які зараз надходять із холодильних камер, зокрема з регульованим газовим середовищем, демонструють гіршу транспортабельність і скорочений термін придатності.

Водночас ринок входить у більш активну фазу конкуренції. Польський імпорт уже фактично розпочався, а внутрішні ціни на тендерах великих роздрібних мереж коливаються в діапазоні від 26 до 36 грн за кілограм. Така різниця пояснюється нерівномірною пропозицією, коли частина виробників намагається швидко реалізувати залишки продукції.

Додатковий тиск створює імпорт із Польщі, де базові сорти яблук пропонуються за конкурентними цінами та не поступаються українським за якістю. Це стимулює збільшення частки імпортної продукції на внутрішньому ринку.

За такого розвитку подій аналітики допускають подальшу корекцію цін вниз, особливо якщо наявні обсяги продукції не будуть реалізовані до завершення сезону.

Зауважимо, на початку березня український ринок яблук демонстрував суттєве зростання цін: у супермаркетах сортові яблука, зокрема Golden Delicious і Red Chief, продаються приблизно по 70 грн за кілограм. 

Автор:
Тетяна Гойденко