Яблука можуть подешевшати: погіршення якості та імпорт тиснуть на ринок

Ситуація на ринку яблук в Україні викликає зростаюче занепокоєння через погіршення якості продукції та слабкий попит, що може призвести до зниження цін наприкінці сезону.

За словами експерта, частина врожаю була зібрана в умовах тривалих дощів, що негативно вплинуло на якість плодів і їх здатність до зберігання.

Яблука, які зараз надходять із холодильних камер, зокрема з регульованим газовим середовищем, демонструють гіршу транспортабельність і скорочений термін придатності.

Водночас ринок входить у більш активну фазу конкуренції. Польський імпорт уже фактично розпочався, а внутрішні ціни на тендерах великих роздрібних мереж коливаються в діапазоні від 26 до 36 грн за кілограм. Така різниця пояснюється нерівномірною пропозицією, коли частина виробників намагається швидко реалізувати залишки продукції.

Додатковий тиск створює імпорт із Польщі, де базові сорти яблук пропонуються за конкурентними цінами та не поступаються українським за якістю. Це стимулює збільшення частки імпортної продукції на внутрішньому ринку.

За такого розвитку подій аналітики допускають подальшу корекцію цін вниз, особливо якщо наявні обсяги продукції не будуть реалізовані до завершення сезону.

Зауважимо, на початку березня український ринок яблук демонстрував суттєве зростання цін: у супермаркетах сортові яблука, зокрема Golden Delicious і Red Chief, продаються приблизно по 70 грн за кілограм.