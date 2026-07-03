Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 3 липня

Станом на 3 липня 2026 року в Україні зросла вартість полуниці, також подорожчала черешня. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 1 липня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 28-55 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 70-85 грн +0% Лимони 140-150 грн +0% Полуниця 120-1 6 0 грн +12% Черешня 8 0 -1 30 грн +33%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 40,56 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Ціни на полуницю в Україні зросли 12%. Наразі ягода коштує 120-160 грн/кг, а минулого тижня її продавали по 91-180 грн/кг.

Вартість черешні також пішла вгору і коливається у межах 80-130 грн/кг, хоча у середині червня черешня коштувала дорожче — 150 грн/кг.

Також подорожчали абрикоси, вартість яки становить 45-120 грн/кг в залежності від сорту та якості кісточкових. Натомість подешевшали персики, які продають у межах 35-85 грн/кг. Ціни на малину опустилися до 150-200 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.