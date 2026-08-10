В РФ ожидают волну банкротств: в Кремле нет денег на спасение продавцов Wildberries

У российских властей нет достаточно средств для поддержки продавцов маркетплейса Wildberries, пострадавших в результате масштабных атак беспилотников на логистические комплексы компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Источник, близкий к Кремлю, заявил изданию, что ситуация с маркетплейсом, контролирующим около половины рынка электронной коммерции РФ, является "серьезным ударом по экономике". В РФ прогнозируют волну банкротств среди селлеров, поскольку для их поддержки нужны сотни миллиардов рублей, которых в бюджете нет.

Масштаб разрушений и риски для предпринимателей

По меньшей мере 20 логистических хабов и складов Wildberries получили удары БпЛА, часть из них сгорела дотла. По расчетам Reuters, компания потеряла 1,18 млн. кв. метров складских площадей (около 20% от общего количества). Десятки тысяч предпринимателей остались товары и возможности их реализовать.

Ситуацию усложняет то, что большая часть торговцев являются личными бизнесменами (ИП), которые по русскому законодательству отвечают по долгам своим имуществом.

Миллиардный ущерб на фоне дефицита бюджета

По данным The Bell, прямой ущерб Wildberries от потери складов оценивается в 100–200 млрд рублей, а в общей сложности для выхода из кризиса компании может потребоваться более 1 трлн рублей.

В то же время российские власти рассматривают только меры косвенной поддержки — кредитные каникулы, льготные ссуды и налоговые послабления. Источников для прямых выплат нет: федеральный бюджет РФ за первое полугодие имеет дефицит 5,7 трлн рублей, а к концу года "дыра" в казне может вырасти до 7-8,2 трлн рублей.

Напомним, украинская кампания системных ударов по логистике обрушила бизнес-модель крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Разрушение не менее восьми крупных логистических хабов поставило компанию, которая обеспечивала продажи на уровне 3% ВВП РФ, на грань банкротства.