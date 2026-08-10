Кипр начнет поставлять природный газ в Европу в первой половине 2028 года.

Природный газ с подводного месторождения у побережья Кипра начнет поступать на европейский рынок уже в марте 2028 года. Это станет первым случаем поставок газа в ЕС из месторождений Восточного Средиземноморья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные AP.

Министр энергетики Кипра Михалис Дамианос отметил, что компании TotalEnergies и Eni приняли окончательное решение о разработке месторождения Cronos.

Маршрут через Египет и другие объекты в регионе

Работы по строительству 105-километрового трубопровода в египетское месторождение Zohr начнутся в конце 2026 года и продлятся до 18 месяцев. Оттуда газ будут направляться на завод в Дамиетте для сжижения (СПГ) и последующую транспортировку танкерами в Европу.

Проект оценивается в $2 млрд. Общий объем запаса месторождения Cronos превышает 85 млрд кубометров (3 трлн кубических футов). Все объемы предназначены для европейского рынка, однако, соглашение предусматривает возможность использования около 20% газа для покрытия внутренних потребностей Египта.

Помимо Cronos, в исключительной экономической зоне Кипра обнаружено еще пять месторождений. В частности, консорциум ExxonMobil и QatarEnergy разрабатывает месторождения Glaucus и Pegasus (в общей сложности около 195 млрд кубометров), начало добычи на которых ожидается к 2033 году. Также летом 2027 года ожидают окончательное решение компании Chevron по поводу месторождения Aphrodite (около 158 млрд кубометров).

Напомним, из-за высоких цен и сбоев в летней закачке хранилища газа в ЕС заполнены на самом низком уровне почти за 20 лет. Однако Евросоюз рассчитывает перекрыть нехватку запасов благодаря зимнему импорту сжиженного газа.